Яблочный Спас-2023: дата, история, традиции

Календарь православных праздников в августе 2023 года включает три связанных между собой важных торжества, а именно три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый.

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Второй, Яблочный Спас, православные будут праздновать 19 августа.

В этот день церковь отмечает праздник Преображения Господня. Верующие вспоминают евангельские события на горе Фавор.

Библия повествует о том, как Иисус Христос повел своих учеников на вершину, где предстал во всем своем величии. Таким образом Иисус Христос показал людям, как в будущем преобразится мир.

В этот день принято приносить в храм собранный урожай для освящения. Такая традиция связана с поверьем, согласно которому созревание плодов является наградой за всю проделанную работу. Освящая яблоки и другие плоды, церковь наполняет людской труд Божией благодатью.

Издревле к Яблочному Спасу хозяйки готовили разнообразные блюда из этих плодов. На столы ставили варенье, пироги, салаты. Фрукты дарили гостям и раздавали нуждающимся. В народе существовало поверье, что только после этого дня можно было есть яблоки.