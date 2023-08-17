Стивен Кинг продал за $1 права на свой рассказ студентке из Узбекистана
Американский писатель Стивен Кинг продал права на свой рассказ "Человек, который не пожимал рук" студентке из Узбекистана. Девушка по имени Гульнара Иванова заплатила за него один доллар, cообщает телеканал RTVI.
Студентка ташкентского филиала ВГИКа приобрела права на рассказал по программе Dollar Baby, в рамках которой писатель дает возможность начинающим режиссерам возможность использовать в своих киноработах его произведения.
Фильм Гульнары Ивановой уже победил на кинофестивале Nitiin International Film Festival в Малайзии. Он получил награду в категории "Лучший триллер".
Однако для широкой публики лента, основанная на рассказе Стивена Кинга, пока недоступна.
"Как только его можно будет показывать в люди, я проинформирую на своих страницах", — сказала девушка в интервью телеканалу.
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