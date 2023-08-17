«Ледяной человек» Этци из итальянских Альп оказался темнокожим

Ученые исследовали старейшую мумию Европы и восстановили прижизненный облик ее обладателя. Речь идет о Ледяном человек Этци.

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Мумию мужчины обнаружили в 1991 году в Этцальских Альпах (Италия). Исследования показали, что он жил 5300 лет назад и погиб насильственной смертью – кто-то выпустил в него стрелу из лука.

Находка дала ученым беспрецедентную возможность понять, как жили люди эпохи неолита. Изучение мумии продолжается до сих пор. Новая научная работа показала, что Этци выглядел совсем не так, как предполагалось.

Исследование провели эксперты из Института эволюционной антропологии Макса Планка вместе с коллегами из других научных центров. Они проанализировали генетический материал и пришли к выводу, что у Этци была темная кожа, темные глаза и лысеющая голова. Раньше считалось, что древний охотник был светлокожим и светлоглазым и обладал густой шевелюрой.

На самом деле оттенок кожи Этци оказался «самым темным, который был зафиксирован у современного европейца». Ученые полагали, что кожа мумии потемнела во время тысячелетнего хранения во льду, но согласно новым данным, она могла в значительной мере сохранить первоначальный цвет.

Исследование также опровергло теорию о генетической связи Этци со степными пастухами из Восточной Европы. У него выявили 92% генов ранних фермеров из Анатолии.

Ученые отметили, что Этци принадлежал к довольно изолированной альпийской популяции. Ее представители не обменивались генами с племенами, жившими к северу и западу от Альп. Очевидно, горный хребет стал чем-то вроде генетического барьера.