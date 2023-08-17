Антироскошь: в чем заключается новый тренд миллиардеров

Миллиардеры подхватили новый тренд, который называется антироскошью. Теперь уже не модно вычурно показывать бренды, ездить на дорогих машинах и отдыхать на фешенебельных курортах.

О том, как работает новый тренд миллиардеров, — в материале “Рамблера”.

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Независимость от общества

Главная цель тренда на антироскошь — избавить человека от влияния на него общества. В последнее время социальные сети оказывают на людей серьезное психологическое давление, что может стать причиной заболеваний. Поэтому антироскошь создана для того, чтобы вновь вернуться к тому времени, когда люди жили так, как хотят, а не подстраивались под стереотипы, навязанные обществом.

Отдых за городом

Вместо дорогих курортов миллиардеры теперь выбирают небольшие коттеджи за городом. Чем ближе к природе, тем лучше. В последнее время начали появляться дорогие хижины, расположенные посреди леса. Удобства расположены на улице для того, чтобы человек воссоединился с природой.

Соцсети

Езда на общественном транспорте

Многие люди удивляются, когда видят фотографии знаменитостей в общественном транспорте или на велосипеде. Это тоже связано с трендом на антироскошь. Миллиардеры считают бессмысленным тратить деньги на роскошные автомобили и личного водителя. Поэтому пересаживаются на общественный транспорт, где становятся причиной внимания папарацци.

Забота об экологии

Еще одна составляющая тренда — забота об экологии. Поэтому миллиардеры поддерживают использование возобновляемых источников энергии, ставят себе на дома солнечные батареи и сортируют мусор. Фотографы уже не удивляются, когда застают знаменитостей, ковыряющихся в собственном мусоре, ведь потом они отправляют его на переработку.

Отсутствие логомании