Почему церковь чтит память семи отроков Ефесских

17 августа церковь чтит память семи отроков Ефесских, которые жили в III веке. Юношей христиане называют «спящими», так как они были замурованы в пещере, где проспали почти 200 лет. Когда их обнаружили, отроки пробудились и оказались в другой эпохе.

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Что произошло с молодыми людьми, почему церковь чтит их память и о чем им молятся – в материале «ФедералПресс.

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Кто такие Ефесские отроки

Юноши: Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан (Константин) и Антонин – состояли на службе в римской армии.

При этом Максимилиан был сыном ефесского градоначальника, остальные шесть человек – детьми других знатных ефесских граждан. Все они были друзьями с детства и исповедовали христианство.

Что произошло в Ефессе

Как гласит предание, правивший тогда император Деций решил призывать всех к культу поклонения языческим богам. Он велел всем жителя Ефеса принести жертвы божествам. Отроки не стали повиноваться властителю, за что на них донесли. Военные явились перед Децием и исповедовали свою веру. За это он с них снял знаки воинского отличия, но отпустил на свободу, надеясь, что те изменят свое решение, пока он будет в походе.

Однако юноши ушли из Ефеса и спрятались в пещере горы Охлон. Там они проводили время в молитвах и готовились к тому, что они закончат свою жизнь мученически. Когда император узнал, где находятся отроки, он приказал заблокировать вход в пещеру камнями.

Его сановники, которые приводили приказ в исполнение, были тайными христианами и сочувствовали юношам. Они, чтобы сохранить память об отроках, написали на оловянных дощечках их имена, письмена вложили в ковчежец, который замуровали у входа в скалу.

Однако отроки просто задремали в пещере. По преданию, Господь навел на них чудный сон, продолжавшийся почти два столетия.

Как нашли семь Ефесских юношей

Через два века гонения на христиан прекратились, а владелец участка земли, на которой находилась гора Охлон, начал каменную постройку. Когда строители разобрали вход в пещеру, то нашли там живых отроков.

Они проснулись словно от обыкновенного сна, не подозревая, что прошло почти 200 лет. Бывшие военные направили в Ефес Иамвлиха, чтобы тот купил им хлеба. Однако, когда юноша подходил к городу, то с удивлением обнаружил на воротах святой крест и услышал свободно произносимое имя Иисуса Христа. Расплачиваясь за хлеб, юноша дал продавцу монету с изображением императора Декия и был задержан как скрывший клад старинных монет. Иамвлиха привели к градоначальнику, у которого в то время находился эфесский епископ. Слушая недоуменные ответы юноши, епископ понял, что Бог открывает через него какую-то тайну, и сам отправился вместе с народом к пещере.

У входа в пещеру он вынул из камней ковчежец, в котором на оловянных дощечках были записаны имена семи отроков и обстоятельства попадания их в пещеру. Там же он обнаружил живых отроков.

Что стало с семью отроками

Собравшиеся в скале поняли, что Господь через пробуждение юношей от долгого сна открывает тайну воскресения мертвых. Вскоре сам император прибыл к ним для беседы. Тогда же святые отроки на глазах у всех склонили головы на землю и опять заснули, на этот раз до всеобщего воскресения. Император хотел каждого из отроков положить в драгоценную раку, но, явившись ему во сне, святые отроки сказали, чтобы тела их были оставлены в пещере на земле.

В ХII веке русский паломник игумен Даниил видел в пещере эти святые мощи семи отроков.

О чем молятся святым отрокам