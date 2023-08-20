Животные, которые известны своим каннибализмом

Различные животные с течением эволюции постоянно меняются, вырабатывая новые механизмы выживания. В качестве одного из них нередко встречается каннибализм. "Рамблер" разобрался, зачем животные поедают своих сородичей.

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Осьминог

Удивительно, но механизм каннибализма у осьминогов чем-то похож на богомолов. После спаривания самки сначала душат самца щупальцами, а затем съедают их в своем убежище.

Но осьминоги придумали, как спастись от плотоядных партнерш. Они спариваются на расстоянии вытянутых щупалец, чтобы избежать угрозы быть съеденными.

Чернохвостая луговая собачка

Несмотря на то, что луговые собачки — грызуны, среди них тоже распространен каннибализм. Когда самка выкармливает детенышей, то ей нужно много питательных веществ.

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Поэтому луговые собачки питаются чужими детенышами. При этом неважно, слабые ли они или мертвые, свое количество полезных веществ самки все равно получат.

Крокодил

Крокодил — один из самых опасных хищников на Земле. Казалось бы, зачем такому опасному животному прибегать к каннибализму?

Все просто: для крокодилов поедать молодых особей проще, чем охотиться на других жертв.

Песчаная акула

У этих хищников распространен каннибализм в зародышевой форме. Прямо в утробе эмбрионы поедают друг-друга. Те, кто вылупился первым, съедает еще нерожденных собратьев.

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Это можно назвать естественным отбором, ведь в результате выживает сильнейший. Поэтому у самки рождается всего 1-2 акуленка.

Гремучая змея

Неудивительно в ряде каннибалов увидеть такого хищника. Гремучие змеи поедают не своих партнеров, как осьминоги и богомолы, и даже не молодых особей.

Они съедают мертворожденных детенышей для того, чтобы восстановить свои силы.

Джунгарские хомяки