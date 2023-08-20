За что наложниц могли выгнать из гарема

Многие люди уверены, что наложницы принадлежали исключительно султану и всю жизнь проводили в гареме. Однако бывали случаи, когда женщину могли изгнать. В таком случае она подвергалась травле и не могла вернуться к султану.

© Кадр из сериала "Великолепный век"

О том, за что женщин выгоняли из гарема, — в материале “Рамблера”.

Драка

Не секрет, что в гаремах между женщинами существовала серьезная конкуренция. Они плели интриги друг у друга за спиной, строили козни и доносили друг на друга. Поэтому драки хоть и были редки, но не оставались незамеченными.

Несмотря на то, что султану не занимался здоровьем наложниц, он беспокоился о себе. Например, если одна женщина изуродовала другую или покалечила ее, то она не могла проводить время с правителем. Таким образом виновница навлекала на себя гнев, за что ее изгоняли из гарема навсегда.

Преступления

Если девушка, состоявшая в гареме, совершала несколько преступлений, то поднимался вопрос о ее изгнании. Преступления могли быть самыми разными: воровство, клевета, подкуп, вымогательство и другие. За первое преступление девушку просто наказывали, но если она второй и третий раз преступала закон, это могло стать серьезным поводом для изгнания.

Окончательное решение оставалось за надзирателем гарема и матерью султана. Они решали, можно ли перевоспитать наложницу или единственное решение — изгнать ее.

Болезни

В Средневековье Турцию не обошли эпидемии различных болезней, в том числе и чумы. От вирусных заболеваний умирали не только приближенные к власти, но и сами султаны. Поэтому в период заболеваний наложниц, у которых портилось здоровье, выгоняли из дворца. Как правило, они селились в городе у своих подруг и дальних родственников. Даже после выздоровления женщинам не давали возвращаться во дворец — их изгоняли навсегда.