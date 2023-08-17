Владелица дома обнаружила, что у нее в подполе живет неизвестный

Жительница Калифорнии обнаружила неизвестного в своем подполе. Об этом сообщает Mirror.

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Эшли Гуардино рассказала своим подписчикам в TikTok, что недавно услышала странный шум и решила, что он идет с крыши дома. Она проверила ее, но разгадку нашла у входной двери.

Женщина разглядела там руку, которая внезапно появилась из подвала и стала ощупывать траву.

«Здесь уже несколько месяцев живет человек. Жил под домом. Знаете, как это жутко — видеть, как из-под дома высовывается рука?» — поделилась она.

Ей пришлось вызвать полицию, и в итоге правоохранители смогли убедить мужчину выбраться из своего убежища, а потом заявили, что он, вероятно, принимает наркотики.

Спустя некоторое время в том же месте хозяйка нашла котенка и приютила его.