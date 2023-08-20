Три наводнения, потрясшие Санкт-Петербург

Санкт-Петербург известен как город каналов, построенный на болоте. В нем случалось более 300 наводнений, которые вынуждали строить дамбы и другие защитные сооружения.

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“Рамблер” разобрался, какие самые сильные наводнения были в Санкт-Петербурге.

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10 сентября 1777 года

В этот день уровень воды в Санкт-Петербурге превысил отметку в 3 метра и 21 сантиметр. Наводнение началось ночью и сопровождалось сильным ветром. К 12 часам дня вода уровень воды стал падать, но к этому моменту жители уже остались без жилья. Больше всего была затоплена Коломна — район между устьями Фонтанки и Мойки, а также Галерная гавань в западной части Васильевского острова.

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Это были места обитания бедных горожан, чьи постройки были очень непрочными. В парках деревья вырывало с корнем, в Летнем саду были уничтожены фонтаны.

7 ноября 1824 года

Осенью 1824 года уровень воды поднялся до рекордной отметки в 4 метра и 21 сантиметр. Это наводнение привело к массовой гибели людей и к масштабному разрушению построек. Большая часть города оказалась под водой, сохранились только Литейная, Рождественская и Каретная части.

Стихия была настолько сильная, что повредились даже мосты и промышленные предприятия. Великий поэт А.С. Пушкин описал наводнение в поэме “Медный всадник”.

23 сентября 1924 года

Практически ровно через 100 лет в Ленинграде произошло новое наводнение. Вода достигла отметки в 3 метра и 69 сантиметров. Сначала стихия обрушилась на улицы и набережные в центре города, затем на Дворцовую площадь и Невский проспект.

Жители города передвигались на лодках. Были затоплены первые и подвальные этажи исторических зданий. Наводнение сопровождалось сильнейшим ветром — его скорость доходила до 40 метров в секунду.

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Скверы и парки пострадали больше всего: в Летнем саду погибло 550 вековых деревьев, несколько статуй. Сквер на Стрелке Васильевского острова был полностью уничтожен.