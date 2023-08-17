Легенды древней Земли: бронированный рыб

Бронированная голова, мощные челюсти, заостренные кости вместо зубов и выдвижной половой член — все это про дунклеостея. Это существо всасывало добычу, открывая свой рот за 1/50 секунды, а сила его челюстей сопоставима с силой современных аллигаторов. Рассказываем, какого размера на самом деле был король девонских вод, что отличало его от других пластинокожих рыб и что особенного в биомеханике его челюстей.

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Во времена девонского периода, примерно 415-360 млн лет назад, существовала очень странная и пугающая рыба. Ее назвали дунклеостеем. Такое имя она получила в честь Дэвида Данкла — известного американского палеонтолога, куратора отдела палеонтологии позвоночных Кливлендского музея естественной истории. Окаменелости дунклеостея находили в Северной Америке, Европе и Северной Африке.

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Не такой уж и большой

Точные размеры этого существа ученым неизвестны: специалисты не находили окаменелостей, по которым можно было бы точно определить величину дунклеостея. Однако палеонтологи сходятся в одном — существо было достаточно крупным. Длина тела взрослых особей, по ранним подсчетам ученых, колебалась от 4,5 до 6 метров. При этом специалисты предполагали, что вес рыбки доходил до одной тонны. В целом ученые сравнивали облик дунклеостея с акулой.

Однако работа 2023 года показывает, что специалисты могли ошибаться. Судя по всему, древняя рыбка была короче и коренастее, чем считали ученые раньше. Логика исследования очень проста: обычно у длинных рыб — длинная голова, и наоборот. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав множество современных жителей морей. Поэтому новая «форма» этого существа может и выглядит менее внушительной, но ставит под вопрос предыдущие исследования.

Самая яркая особенность этих подводных жителей — «бронированная» голова. Она была покрыта толстыми пластинами, характерными для плакодерм, из-за которых класс и получил свое название (пластинокожие). Зубов у дунклеостея не было. Да и зачем они нужны, если острые пластины сверху и снизу прекрасно справляются с этой работой.

У бронированной головы этих существ была очень продвинутая биомеханика. Особенность механизма открывания челюсти заключалась в том, что у него были четыре звена и соединения между черепом, грудным щитом, нижней челюстью и мышцами челюсти, которые тоже были соединены подвижными суставами.

Скоростной кусь

Особенно интересен способ охоты дунклеостея. Он быстро открывал пасть, а поток воды забрасывал туда жертву. До сих пор некоторые рыбы так охотятся, например большеротый окунь. При этом весь процесс «всасывания» рыбы происходило исключительно быстро — всего за 50-60 миллисекунд. Челюстями дунклеостеи, согласно исследованию ученых из Чикагского университета, могли кусать, как аллигаторы.

Интересно, что рядом с ископаемыми останками дунклеостея часто находили обломки костей других рыб. Вероятно, это означает, что это существо отрыгивало те кости, которые не могло переварить.

Кто проживает на дне океана

Первые окаменелости этого существа нашел на берегу озера Эри (штат Огайо, США) геолог Джей Террел в 1867 году. Это оказались фрагменты черепа и спинной пластины. До наших дней они не дожили: их уничтожил пожар. Но, к счастью, описать их успели. Правда, палеонтологи ошиблись родом и отнесли к динихтисам, назвав вид Dinichthys terrelli, в честь того, кто его впервые нашел.

Только в 1956 году дунклеостей был определен в свой собственный род. Это сделал палеонтолог Жан-Пьер Леман. Наконец D. terrelli получил свое место в новом роду и стал типовым видом. В том же году Леман описал еще один вид — Dunkleosteus marsaisi.

В 2010 году ученые нашли останки еще двух видов дунклеостеев. Их назвали Dunkleosteus raveri и Dunkleosteus amblyodoratus, а нашли в бассейнах Аппалачей и Мичигана.

Как дунклеостеи делают дунклеостелят

Эти существа, судя по всему, размножались живорождением. Самка вынашивала плод в матке, которая была очень примитивной. Зато у самцов был выдвижной половой орган, которым они оплодотворяли самок.

Интересно, что у дунклеостеев, вероятно, была пуповина (или ее примитивное подобие).