Какие праздники отмечают в России и в мире 18 августа

В России и во всем мире 18 августа отмечают ряд знаменательных праздников, связанных с самыми разными сферами жизнедеятельности общества. Наиболее примечательные из них — День географа в России, День общего языка и День плохой поэзии в США.

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День географа в России

Праздник был учрежден благодаря инициативе Русского географического общества (РГО), поддержанной президентом страны Владимиром Путиным. Но не только ученые-географы отмечают эту дату, но и люди многих смежных по своей специфике профессий: научные работники, преподавательский состав школ и вузов, работники министерств и ведомств, рабочие и служащие, исследователи-полярники и многие другие.

День общего языка

Целью данного праздника является введение как единых норм международной коммуникации, так и нормального общения между простыми людьми. В современном мире многим странам, особенно тем, которые находятся в стадии конфликта, было бы полезно в этот день остановиться и решить вопросы путем переговоров, то есть найти общий язык. Однозначно, этот праздник создан и существует в качестве очередного напоминания человечеству о губительных последствиях гордыни и односторонних взглядов на проблемы в мире.

День плохой поэзии