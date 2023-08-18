День географа в России, День общего языка и День плохой поэзии в США: какие праздники отмечают в России и в мире 18 августа
В России и во всем мире 18 августа отмечают ряд знаменательных праздников, связанных с самыми разными сферами жизнедеятельности общества. Наиболее примечательные из них — День географа в России, День общего языка и День плохой поэзии в США.
День географа в России
Праздник был учрежден благодаря инициативе Русского географического общества (РГО), поддержанной президентом страны Владимиром Путиным. Но не только ученые-географы отмечают эту дату, но и люди многих смежных по своей специфике профессий: научные работники, преподавательский состав школ и вузов, работники министерств и ведомств, рабочие и служащие, исследователи-полярники и многие другие.
День общего языка
Целью данного праздника является введение как единых норм международной коммуникации, так и нормального общения между простыми людьми. В современном мире многим странам, особенно тем, которые находятся в стадии конфликта, было бы полезно в этот день остановиться и решить вопросы путем переговоров, то есть найти общий язык. Однозначно, этот праздник создан и существует в качестве очередного напоминания человечеству о губительных последствиях гордыни и односторонних взглядов на проблемы в мире.
День плохой поэзии
День плохих стихов в США побуждает людей, вооружившись ручкой и бумагой, написать какой-нибудь ужасный стих. А также «включить» жестокость и прочитать свои плохие стихи друзьям, семье и коллегам — в будущем они будут больше ценить хорошую поэзию.