6 русских экспедиций времен Великих географических открытий

Мы привыкли связывать эпоху Великих географических открытий с европейскими путешественниками, прежде всего морскими державами – Португалией, Испанией, Англией. А между тем, Россия внесла свой, огромный вклад. Более того, если подходить к истории более строго, то именно с нее и начнется эта эпоха. Поэтому есть все основания 18 августа отметить День географа.

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Сам праздник был учрежден в 2019 году президентом России Владимиром Путиным среди прочих мероприятий для популяризации географии. Дата выбрана не случайно, именно в этот день в 1845 году император Николай I подписал временный устав Русского географического общества, которое существует и поныне. Но еще до того Россия уже прославилась своими путешествиями, о которых и расскажем.

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Географические открытия с научными целями по всему миру начинаются примерно с XVIII века, а до того момента всеми без исключения первопроходцами двигал исключительно коммерческий интерес их самих или компаний, которые отправили экспедиции. Колумб и Васко да Гама, искали торговые пути в Индию. Но когда Колумб вместо нее наткнулся на Америку и выяснилось, что там много золота, то конкистадоры ее быстро изрыскали в поисках вожделенного металла.

Россия из-за пушнины, основного экспортного товара, освоила огромные пространства Сибири и Дальнего Востока. Практически весь Север, всю Арктику, Аляску для мира открыли русские первопроходцы. Но не только. И началось все тоже с Индии.

Афанасий Ни

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Его надо выделять особо. Этот тверской купец первым из европейцев оставил подробное описание Индии – «Ындии», как у нас ее называли в те времена. За двадцать лет до путешествия Колумба и за тридцать лет до Васко да Гамы, он уже вовсю торговал с этой страной. Правда, получилась так не от хорошей жизни, хотя есть и иные версии.

Настоящей фамилии купца мы не знаем, Никитин – это отчество, «Афанасья Микитина сын». Свое путешествие он начал 555 лет назад, в 1468 году во время правления великого князя Ивана III. Купец был не самый богатый и когда на Волге его с товаром ограбили, то пути домой не было – ждала долговая яма.

Пришлось понадеяться на свою смекалку и пытаться чего-то раздобыть в дальних странах. Так через Золотую Орду, которая еще существовала, и Дербент попал в Персию, а из нее по морю и в Индию. Там провел три года под видом дервиша, а затем через Сомали и Турцию в 1472 году оказывается уже в Кафе (Феодосия), а затем едет в Москву. Но по дороге в 1475 году, в смоленских землях, внезапно заболел и скончался.

Любопытно, что за тетрадями Афанасия Никитина приезжал дьяк Василий Мамырев, который ведал государственной казной и, как полагают, тайным сыском. Это дает повод выдвигать версию, что путешествие Никитина было организовано государством, а дела купеческие были прикрытием. В ее пользу говорит и то, что мелкий тверской купец прекрасно разбирался в международной политике, знал тонкости многих религий, языки, редкие для Европы.

Как бы то ни было, но он оставил «Записки…», которые знаем как «Хождение за три моря» и стали великолепным историческим и литературным памятником – они написаны живым, ярким и грамотным языком. Долгое время о них не знали, Иван III передал рукописи на хранение в Троице-Сергиеву лавру, где и обнаружил потом Карамзин.

«В то время, как Васко да Гама единственно мыслил о возможности найти путь от Африки к Индостану, наш тверитянин уже купечествовал на берегу Малабара…», — написал великий историк.

Семен Дежнев

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Первооткрыватель Чукотки, основоположник Северного морского пути, выяснил, что Азия и Америка разделены проливом. Уроженец Великого Устюга, был охотником, организатором промыслового дела. В 1630 году перешел на государственную службу и был направлен в Тобольск, а затем Якутск.

Участвовал во многих промысловых экспедициях купцов, в том числе и той, что в 1643 году открыла Колыму. В 1648 году на нескольких судах-кочах с командой прошел морем до устья реки Анадырь и тем самым открыл Чукотку. Ему удалось выяснить, что Азия заканчивается мысом, который он назвал Большой Каменный нос. Между ней и Америкой имеется пролив.

Основал в устье Анадыря постоянное поселение, в котором прожил 10 лет, пока правительство не разрешило вернуться. Оставил подробные карты и записи – «сказки», про которые потом забыли. И вспомнили только когда Витус Беринг в 1728 году откроет эти места вновь. В результате пролив станет Беренговым, а вот Большой Каменный нос назовут мысом Дежнева – на всех картах мира это крайняя точка Азии.

Витус Беринг и Алексей Чириков

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Открыли Камчатку и заново пролив между Азией и Америкой, а также исследовали северную часть Тихого океана.

Экспедицию на Камчатку задумал еще Петр I и незадолго до своей кончины поручил это дело датчанину на русской службе Витусу Берингу. Ближайшим его сподвижником стал Алексей Чириков – русский мореплаватель и исследователь Северной Америки.

Они совершили две экспедиции на Камчатку в 1725-1730 и 1731-1734 годах. Исследовали и описали край, основали Петропавловский острог, который теперь Петропавловск-Камчатский. Открытый заново пролив между Азией и Америкой получил название Берингова. А вот Командорские острова назвали в честь обоих путешественников – Беринг и Чириков имели звания капитан-командоров.

Семен Челюскин

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Исследователь русской Арктики, сподвижник Харитона Лаптева, в честь которого, а также его двоюродного брата Дмитрия, назовут море Лаптевых. Вместе с ним исследовал полуостров Таймыр, в основном, его восточную часть.

В 1741 году возглавил самостоятельную экспедицию, в ходе которой обнаружит и научно задокументирует самую северную оконечность Евразии. Там члены экспедиции 20 мая 1742 года установят бревно, которое специально тащили через весь Таймыр, на этом маяке зафиксируют координаты – 77 градусов 27 минут северной широты.

Через век, в 1843 году, исследователь Арктики Александр Миндердорф присвоит мысу имя Челюскина, и оно появится на мировых картах.

Крузенштерн и Лисянский

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220 лет назад, 7 августа 1803 года, два капитан-лейтенанта Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский отправились в первое русское кругосветное путешествие на кораблях «Надежда» и «Нева».

Оно продлится три года и за это время экспедиция пройдет через Атлантический и Тихий океаны, дойдет до Сахалина, Камчатки, Курильских островов. В ходе нее будет составлена подробная карта Тихого океана, а ученые Академии наук опишут флору и фауну, местные племена и их обычаи. Значение экспедиции было столь огромным, что «Записки…» Крузенштерна впоследствии будут переведены на все языки мира, а сам он станет академиком.

Фаддей Белинсгаузен и Михаил Лазарев

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Стали первооткрывателями Антарктиды. Совершив экспедицию, которая началась в 1819 году, за два с небольшим года сумели доказать, что шестой континент существует. Были собраны все возможные тому подтверждения, чему способствовал единственный ученый на борту – профессор Казанского университета Иван Симонов. А также художник Павел Михайлов – по его картинкам в районе Антарктиды английские моряки ориентировались даже еще в 1940-е годы.

Любопытно, что европейские мореплаватели не смогли открыть Антарктиду, хотя такие попытки предпринимались неоднократно. В результате пришли к выводу, что это невозможно и она вне зоны доступа для кораблей. И только русские мореходы сумели это сделать, да еще и описать все воды, которые омывают самый южный континент – Атлантического, Тихого и Индийского океанов.