Почему узники Шлиссельбургской крепости выходили помолодевшими

Шлиссельбургская крепость, до революции, считалась самым страшным местом заключения в России.

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Однако, необычным образом, заключенные, выходя из неё на свободу, оказывались помолодевшими.

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Карцер вечной молодости

Заключенные крепости находили секрет вечной молодости через интуитивное познание. Ссылки на существование этого секрета можно найти в работах графа Калиостро и графа Сен-Жермена. Однако, все эти люди, даже если и знали секрет вечной молодости, держали его в строжайшей тайне. В то же время, узники Шлиссельбургской крепости своим личным опытом доказали, что этот секрет не является фантастикой.

В крепости не было ни одного побега, и в ее камерах содержались самые опасные враги Российской империи. К тому же, в крепости царили ужасные условия: повышенная влажность, холод и постоянная сырость. Но несмотря на все это, с заключенными в стенах крепости происходили настоящие чудеса.

Например, при Николае I в Шлиссельбург попал предводитель польского восстания Валериан Лукашинский. Он был арестован в 1822 году в возрасте 36 лет и провел 37 лет из своей жизни в одиночной камере крепости, а умер в возрасте 82 лет.

Еще одним удивительным примером является Михаил Фроленко, народоволец, арестованный в 1884 году. Он попал в крепость, имея последнюю стадию туберкулеза и гангрены. По мнению врачей, ему оставалось жить недолго. Однако, в 1905 году он был освобожден на волне революционных настроений и вышел на свободу полностью здоровым человеком. Фроленко скончался в 1947 году в возрасте 90 лет, пережив три революции и две войны.

В соседней камере крепости находилась известная революционерка Вера Фингер. Она была доставлена в тюрьму на носилках, так как уже не могла ходить сама. По мнению врачей, ей оставалось жить всего несколько месяцев. Однако, после выхода на свободу она прожила до 91 года.

В Шлиссельбургской крепости есть и другие невероятные случаи оздоровления заключенных. Например, Николай Морозов был доставлен в камеру Шлиссельбурга, харкающий кровью. Его даже не надели наручники. Однако, после 25 лет отсидки, Морозов стал академиком Академии наук СССР и совершил множество открытий. В возрасте 82 лет он мог делать 30 отжиманий от пола.

Таинственный свиток

В чем же секрет, невероятного исцеления смертельно больных людей в камерах Шлиссельбургской крепости.

Андрей Синельников в качестве возможного объяснения данного феномена приводит интересную легенду, бытовавшую в крепости. Будто бы Валериан Лукашинский, первым получивший исцеление был членом ряда тайных орденов. Примечательно, что когда польское восстание увенчалось успехом, первым требованием поляков было освобождение Лукашинского и, только затем дарование Польше конституции. Тем не менее, Лукашинского не отпустили. Сначала он сидел в Замостье, а потом был переведен в Шлисельбург.

По легенде в Замостье в тайнике Лукашинский нашел свиток с описанием механизма обретения вечной молодости и увез его с собой в Шлиссельбург. В крепости Лукашинский передал секрет обитателям соседних камер. Со временем он начал передаваться устно от одного заключенного к другому.

Безусловно, Николай Морозов также знал этот секрет. Недаром ему впоследствии было предложено возглавить Институт времени АН СССР. В своих работах академик описывал шестое измерение, и возможность путешествия во времени. Уж не в крепости ли он познакомился с данной теорией, которую впоследствии популяризировал.

Если говорить, о самом эликсире вечной молодости, то, по мнению Андрея Синельникова, как такового снадобья не было. Существовала технология уникальной медитации, которая запускала восстановительные силы организма. Причем, что интересно и Лукашинский и Морозов сидели в одной и той же камере номер семь Секретной тюрьмы крепости. Скорее всего, свиток хранился именно там, в тайнике устроенном Лукашинским, и впоследствии найденным Морозовым. Ученый владел многими древними языками и без труда прочел его.