«Третья тайна Фатимы»: какую роль в этих пророчествах играет Россия

Так называемые пророчества Фатимы, во время которых трем португальским детям некая «Дама» рассказала о грядущем, до сих пор вызывают споры многих христиан. Однако наибольший интерес вызывает тот факт, что «Дама», которой оказалась Богородица, в своих пророчествах упоминала Россию.

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Во время явления Богородицы трем португальским детям, она предсказала революцию в России и распространение ее ошибок по всему миру, если Россия не обратится и не будет посвящена Пренепорочному Сердцу Пречистой Девы.

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Если Россия выполнит это условие, то вместе с ней спасется и весь остальной мир. Это связано с особой ролью России в мировой истории.

Однако, третья тайна Фатимы, которая содержит подробности о роли России, была обнародована только в 2000 году, хотя Лусия Сантуш, свидетельница явления, утверждала, что это должно было произойти еще в 1962 году. Многие исследователи считают, что третья часть пророчества была опубликована не полностью или даже поддельной.

Также в тексте упоминается, что Папа Римский Иоанн Павел II уверял католиков, что третья тайна Фатимы касалась покушения на него, которое произошло в 1981 году. В видении, которое «Дама» показала детям, присутствовал Святейший Отец, который был убит на вершине горы, на которой высился огромный Крест. В пророчестве также упоминались убитые священнослужители и верующие, а также два Ангела, окропляющие кровью души, прокладывающие свой путь к Богу.

Таким образом, роль России в пророчествах Фатимы связана с ее обращением и посвящением Пренепорочному Сердцу Пречистой Девы. Если Россия выполнит это условие, то она сможет спасти не только себя, но и весь остальной мир. Однако, третья тайна Фатимы до сих пор остается загадкой, и многие исследователи продолжают искать ответы на вопросы, связанные с ролью России в пророчествах.

Явление «Дамы» и ее пророчества

13 мая 1917 года Богородица впервые явилась Лусии Сантуш, Жасинте и Франсишку Марту, пасших овец неподалеку от португальского города Фатима. «Дама», как поначалу обозначили Богородицу дети, поведала пастушкам как грядущие события мировой истории, так и их собственных судеб. Жасинте и Франсишку «Дама» предсказала скорую смерть: оба действительно умерли от «испанки» ещё в детстве. А вот Лусии было завещано дожить до старости и служить проповеди почитания Богородицы. Сантуш и в самом деле стала монахиней и скончалась в возрасте 97 лет.

Но главный интерес представляют речи Богородицы, касающиеся мировых исторических событий. «Дама» предупредила детей о предстоящей революции в России, а также об окончании Первой и начале Второй мировой войн. Эта информация содержалась в двух первых «тайнах Фатимы», обнародованных в 1942 году, когда описанные события уже произошли. «Третью тайну» опубликовали только в 2000 году. Третью часть пророчества многие исследователи считают если не поддельной, то, по крайней мере, опубликованной не полностью.

«Третья тайна Фатимы»

Обнародовавший «третью тайну» Папа Римский Иоанн Павел II уверял католиков в том, что пророчество Богородицы касалось покушения, которое было совершено на него в мае 1981 года. Действительно, в видении, которое «Дама» «показала» детям присутствовал Святейший Отец. Он был убит солдатами на вершине горы, на которой высился огромный Крест. Однако аналогичным образом были убиты и все священнослужители, и верующие, фигурировавшие в пророчестве. А два Ангела, собиравшие кровь в кропильницы, окропляли ею души, прокладывавшие свой путь к Богу.

Это все, что Ватикан предпочел явить миру. Однако Николай Непомнящий, автор издания «100 великих событий ХХ века», не исключает того, что неопубликованная часть «третьей тайны Фатимы» может быть посвящена особой судьбе России. Данное предположение основывается на том факте, что в предыдущих пророчествах наша страна упоминалась. Так, во «второй тайне» «Дама» поведала о том, что Россия после революции «распространит свои ошибки по всему миру», если не обратится, то есть не будет посвящена Пренепорочному Сердцу Пречистой Девы. Если же данное условие будет выполнено, то вместе с Россией спасется и весь остальной мир.

Особая роль России и апокалипсис

О главенствующей роли России в мировой истории говорится и в издании «Фатима. Повесть о Фатиме величайшем чуде нашего времени» (Изд. «Брюссель», 1991 г.). В книге рассказывается о россиянке, которая будучи католичкой, получила разрешение встретиться с Лусией Сантуш. Сантуш подтвердила, что Россия спасется благодаря своей любви к Пречистой Деве. Богородица, по словам монахини, этого очень ждет, так как благодаря данному обстоятельству «успокоятся все смуты» на Земле. Сантуш утверждала, что «Дама» так проникновенно беседовала о России, словно это была ее родина.