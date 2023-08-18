Как обманывают туристов в Израиле

Израиль — страна, куда можно полететь без визы прямым рейсом. Отдых там не дешевый, государство — одно из самых дорогих на планете. Поэтому туда стекаются туристы, готовые отдать крупную сумму за отдых. Это стало поводом для появления мошенников.

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Они выискивают в толпе туристов, которые располагают большими деньгами, и обманывают их. О том, как это происходит чаще всего, — в материале “Рамблера”.

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Неквалифицированные гиды

В Израиле можно работать гидом только по специальной лицензии, которую человек получает спустя два года обучения. Кроме того, выдвигаются другие требования: например, он должен свободно знать иврит и английский. Если вы забронировали экскурсию и ваш гид не может подтвердить свою квалификацию, то вероятнее всего вы нарвались на мошенника. Не стоит давать ему предоплату, попросите оплату на месте. Вероятнее всего вам откажут, поэтому ищите другого квалифицированного гида.

Если экскурсовод не аккредитован, то его с группой не пустят для посещения достопримечательностей. Поэтому даже если вам все-таки организуют экскурсию, то не все места удасться увидеть.

Красная нить

Красная нить на руку — популярный сувенир из Иерусалима. Его можно купить в специальных магазинах во всех туристических местах. Однако около Стены Плача стоят люди, одетые, как ортодоксальные евреи. Они повязывают ничего не подозревающим туристам красную нить, улыбаются и говорят добрые слова. Когда человек уходит, с него начинают требовать деньги.

В таком случае нужно позвать полицию или охрану, так как она всегда находится недалеко от достопримечательности. Позовите их и этот человек, вымогающий у вас деньги, сразу же исчезнет.

Комиссия за обмен валюты

На улицах туристических городов в Израиле есть много обменников. Чаще всего путешественники из России приезжают с наличными долларами, а уже на месте меняют их на шекели. Перед тем, как бежать к первому обменнику, изучите курс, который предлагают другие точки. Обратите внимание, что если курс покажется вам очень выгодным, то нужно уточнить непосредственно о комиссии обменника. Довольно часто туристы попадаются на эту уловку: большими цифрами написан курс, а о комиссии сказано мелким шрифтом.