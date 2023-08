Победители розыгрыша «Европы Плюс» оторвались в Будапеште

Вечером все участники тура растворились в неповторимой атмосфере фестиваля SZIGET и подпевали любимым песням вместе с многотысячной аудиторией. Особый восторг зрителей вызвали знаменитые на весь мир композиции Crazy What Love Can Do, I'm Good (Blue) и Damn в исполнении автора — Дэвида Гетты. Кульминацией музыкального праздника стал электронный гимн The World Is Mine, который никого не оставил равнодушным — танцевали все!