Победители розыгрыша «Европы Плюс» оторвались в Будапеште

С 11 по 16 августа слушатели радио №1 в России* побывали в Будапеште и стали гостями SZIGET — одного из крупнейших музыкальных фестивалей планеты. Победители эфирного розыгрыша на «Европе Плюс» посетили шоу всемирно известных музыкантов — Билли Айлиш, Дэвида Гетты и Дипло. А ещё в памяти счастливчиков надолго останется boat party по Дунаю в компании Джеймса Забиела, увлекательные экскурсии и время, проведённое с командой радиостанции.

© «Европа Плюс»

Шанс выиграть уникальное путешествие на двоих, в которое включено всё — перелёт, проживание и билеты на концерты топовых артистов, был у каждого, кто внимательно слушает «Европу Плюс». Всем дозвонившимся в программу «Летнее У» ведущий Тимур Бодров задавал вопросы о хедлайнерах фестиваля SZIGET и стране его проведения. Приглашение в тур №1 по итогам акции получили десять участников вместе со своими половинками.

Особый приём путешественников ждал уже в аэропорту. Для них была оборудована отдельная стойка регистрации, а на медиаэкранах транслировались приветственные ролики. Победителям акции вручили мерч «Европы Плюс». В свою очередь, аэропорт Домодедово подарил участникам фестиваля посещение нового бизнес-зала «Горизонт» в зоне международного вылета, где они с комфортом ожидали свой рейс на «Остров Свободы».

В Будапеште слушателей встретил автобус, украшенный логотипами радиостанции, в салоне которого звучали хиты «Европы Плюс». После отдыха в комфортабельном отеле, вся группа в компании знаменитого диджея Джеймса Забиела отправилась на boat party по Дунаю, чтобы познакомиться со столицей Венгрии поближе.

Вечером все участники тура растворились в неповторимой атмосфере фестиваля SZIGET и подпевали любимым песням вместе с многотысячной аудиторией. Особый восторг зрителей вызвали знаменитые на весь мир композиции Crazy What Love Can Do, I'm Good (Blue) и Damn в исполнении автора — Дэвида Гетты. Кульминацией музыкального праздника стал электронный гимн The World Is Mine, который никого не оставил равнодушным — танцевали все!

Ну и, конечно, Билли Айлиш! Обладательница «Оскара», «Золотого глобуса» и сразу семи статуэток «Грэмми» в рамках своего мирового турне Happier Than Ever мгновенно разогрела публику и устроила на «Острове Свободы» грандиозное шоу.

Также на фестивале отгремели выступления музыканта Дипло, рэпера Macklemore, дуэта Tale of Us и ещё более 100 известных артистов.

Но даже это не всё. «Европа Плюс» организовала своей команде шопинг и эксклюзивную экскурсию. Друг радиостанции Данил Привольнов показал им дерево Майкла Джексона, места съёмок клипа Селены Гомес, а также рассказал, почему местные жители особенно любят музыкальное видео Firework Кэтти Перри.

Екатерина Сафонова, Нижний Новгород:

«Ребята, какие же вы все крутые! На «Европе Плюс» работают настоящие волшебники! Спасибо вам за лучшую из всех возможных компанию и за этот потрясающий отпуск! Было невероятно интересно и весело!»

Александр Энгельгард, директор эфира «Европы Плюс»:

«В разгар отдыха мы подарили нашим слушателям незабываемые впечатления. Поездка в столицу Венгрии, супершоу всемирно известных артистов — всё это «Европа Плюс» устроила для самого запоминающегося музыкального лета!»

Больше информации — в эфире «Европы Плюс», на europaplus.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.