Яблочный спас 2023: традиции и приметы

В России 19 августа отмечается Яблочный Спас - один из самых ярких праздников, который существует уже очень давно. Этот праздник связан с яблоками, символом урожая и плодородия. Он приходится на Успенский пост, который является одним из самых строгих.

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Одна из главных традиций Яблочного Спаса - сбор яблок и приготовление из них различных блюд. В этот день можно попробовать яблочный пирог, варенье, компот или настойку. Также обычно устраиваются различные ярмарки, где можно купить свежие фрукты и другие продукты.

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Но помимо кулинарных традиций, в Яблочный Спас есть и другие приметы. Например, говорят, что если в этот день собрать яблоки и положить их в корзину, то они будут долго сохранять свежесть и не испортятся. Также считается, что если на яблоне останутся несобранные яблоки, то следующий урожай будет богатым и плодородным.

Кроме того, в этот день принято ходить в церковь молиться за здоровье и благополучие своей семьи, осветить плоды и не только яблок. Яблочный Спас - это не только праздник урожая, но и возможность задуматься о ценностях и о том, как сохранить традиции и обычаи предков.

В этот день нужно сходить в церковь и освятить плоды со своего огорода. И только после этого можно употреблять фрукты и овощи в пищу.

Традиционно готовятся яблочные пироги и компоты. Яблоки считаются символом урожая, поэтому они обязательно должны присутствовать на праздничном столе. Кроме того, в этот день можно собирать яблоки на своем садовом участке и делиться ими с соседями.

На яблоках можно в праздник гадать. Если откусанный плод окажется кислым, то впереди предстоят трудности и испытания, а сладкий плод сулит радостные события.

Накануне праздника нельзя убираться, это необходимо сделать за пару дней, так как встречать Яблочный Спас всё же принято в чистоте. Также не принято работать на поле и заниматься другими тяжелыми и бытовыми делами.

Кроме того, не стоит в этот день спорить и конфликтовать, лучше посвятить его мирному и радостному общению с близкими.

Также в Яблочный Спас принято дарить яблоки и другие фрукты бедным людям. Это связано с традицией помощи нуждающимся и заботы о ближнем.

В этот праздник разрешается смягчить пост и употребить в пищу рыбу и немного красного вина. Но в целом угощения должны быть постными, в том числе и яблочная выпечка - только на постном тесте.

Дурной приметой считается, если убивать в этот праздник насекомых. Так, севшая в этот день на руку муха сулит удачу на весь следующий год.