Правда ли, что Лев Троцкий установил памятник Иуде Искариоту

Этой легенде исполнилось ровно 105 лет. Якобы во время гражданской войны, в августе 1918 года в казанском городке Свияжске, где в это время находился штаб 5 й Красной армии, большевики во главе с самим Львом Троцким открыли гипсовый памятник… Иуде Искариоту. Да, да, тому самому, одному из учеников Христа, который предал своего Учителя за 30 сребреников, обрекая его на крестные муки. Мол, Троцкий назвал Иуду первым в истории революционером и потому решил его увековечить…

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Среди участников действа якобы были и советский поэт Демьян Бедный, и будущий советский драматург Всеволод Вишневский. Впрочем, памятник был временным и просуществовал недолго. Его потом тихо убрали, дабы не будоражить местных крестьян, которых сильно возмутил этот поступок…

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Об этом потом много писала пресса белогвардейцев, затем эмигрантов. Немало муссировала тему нацистская пропаганда в годы Великой Отечественной войны. Новое дыхание сказание о памятнике Иуде получило уже в нынешнее постсоветское время, особенно среди некоторых деятелей РПЦ – и сегодня от них можно услышать рассказы о богохульстве в Свияжске, как ярком примере антихристианской политики большевиков…

Им было не до памятников

Честно признаюсь – в этот миф лично я никогда особо не верил. Во-первых, атеисты-большевики, не верившие ни в бога, ни в чёрта, были глубоко равнодушны к любым религиозным темам, включая Евангелие, где изложена история Христа. Во-вторых, уж кто-кто, а Иуда Искариот точно никак не мог вдохновлять красную власть именно как предатель – потому что большевики, прошедшие суровую школу подпольной борьбы, сами не раз сталкивались с изменой. Поэтому отношение к такого рода провокаторам у них было самое негативное. Мало того, в Сибири во время гражданской войны они широко использовали для своей агитации Церковь, внушая верующим, что как раз Христос был первым в истории революционером-социалистом, бросившим вызов тогдашним «буржуям» и прочим эксплуататорам. Так что эти агитаторы точно не могли славить Иуду.

В третьих, нет никаких документальных свидетельств установки памятника Искариоту. Ни документальных, ни свидетельских. Включая Троцкого, Демьяна Бедного и Всеволода Вишневского, которые много писали о гражданской войне, в том числе и о пребывании в Свияжске, но ни разу не упомянули случай с Иудой. «Хотя, казалось бы, чего стесняться этим убеждённым атеистам, чтобы лишний раз выразить своё негативное отношение к Церкви?» – справедливо вопрошал об этом один историк…

Да и не до памятников тогда было… В мае 1918 года против Советской республики вспыхнул мятеж чехословацкого корпуса. В короткие сроки восставшие свергли советскую власть на всём протяжении Транссибирской железнодорожной магистрали. В июне они взяли штурмом Самару, где из подполья тут же вышли эсеры с меньшевиками, объявившие о создании своего «всероссийского правительства». Сразу же из числа белых офицеров это «правительство» стало формировать белую «Народную армию».

22 июля 1918 года стремительным рейдом чехи и белогвардейцы взяли Симбирск. А ещё через несколько дней они захватили Казань – деморализованные красноармейцы откатились к Свияжску, где их удалось остановить лишь с большим трудом. Когда пала Казань, нависла серьёзная угроза непосредственно над Москвой – ибо на пути к столице оставался только Нижний Новгород, последний крупный губернский центр, где, как оказалось, вообще не было надёжных воинских частей. Не удивительно, что в Свияжск, где тогда буквально решалась судьба будущей России, срочно примчался глава Революционного военного совета республики Лев Троцкий, который из разрозненных отрядов начал сколачивать полноценные части 5 й Красной армии.

Так что Троцкий в этот момент был озабочен чем угодно, но только не сомнительными играми в памятники! Так откуда же тогда взялся сам миф?

Неладно в датском королевстве

Основным источником истории о монументе Иуде является книга «Красный Сад» датского дипломата Хеннинга Келлера, который в 1917 – 1920 годах работал в России. Он-то и посвятил открытию памятника целую главу, описывая, как якобы очевидец, целый ряд подробностей этого события. И это подробности, мягко говоря, вызывают большое удивление.

Начнём с того, что городок Свияжск он почему-то именует Свиягородом. Но это ещё ладно. А как вообще датский дипломат мог попасть в прифронтовую зону? Нет никаких документальных свидетельств такого рода дипломатических визитов (да и не могло быть в принципе). Далее, не упоминая конкретно о Троцком, Келлер указывает, что памятник открывал некий «красный еврей», имя которого он не запомнил. Сложно представить, что сей дипломат не знал имени на тот момент второго лица в Советской России – Льва Троцкого. Само же открытие памятника Иуде якобы сопровождалось масштабным орудийным салютом и массовым иудиным поцелуем в губы, который, по словам датчанина, передавался по цепочке от одного участника события другому…

Словом, складывается ощущение, что перед нами буйная литературная фантазия, а вовсе не мемуары очевидца. К этому выводу пришли практически все серьёзные историки, занимающиеся гражданской войной. «Вся его книга «Красный Сад», опубликованная в 1922 году на Западе, полна подобных «достоверностей», – пишут авторы исторического раздела издания «Аргументы и факты». – Тут вам и русские, постоянно играющие на балалайках, и бывшая танцовщица, ставшая пулемётчицей, и гениальные находчивые австрийские пленные, интеллектом, умениями и духовной выстой превосходящие «русских варваров». Словом, «Красный Сад» – это художественная литература на потребу западным стереотипам о «дикой России», которую шустрый датский дипломат сочинил, чтобы подзаработать».

Интересно, что спустя многие годы и сам Келлер признавался, что его «воспоминания художественно обработаны и должны восприниматься как произведение искусства».

Тем не менее, миф о памятнике Иуде весьма охотно подхватили как иностранные дипломаты, включая датчанина Келлера, так и белая пропаганда. И миф пошёл гулять в самых разных подробностях и в самых разных дополнительных фантазиях. Например, писали о том, что памятник Иуде был не один, а вообще был распространён по многим большевистским городам. В частности, в этом в 1919 году убеждала колчаковская газета «Великая Россия»: «По словам советских газет, исполком тамбовского Совета постановил поставить в Тамбове памятник «Иуде Искариотскому». Какие это были советские газеты и что именно они написали, белогвардейский журналист, понятно, не указал…

Как красного командира превратили в Иуду

Впрочем, белая пропаганда писала и не о таких «ужастиках». Так, одно время она утверждала о том, что большевики якобы приняли «секретный» Декрет об обобществлении всех женщин в пользу членов коммунистической партии, которые отныне могут выбирать себе для любовных удовольствий любую «обобществлённую» даму любого возраста. И надо сказать, что этот бред одно время был весьма действенен, особенно среди тёмных слоёв населения…

Исследователи из Казани выдвинули интересное предположение о том, как появился миф о памятнике Иуде. В августе 1918 года на станции Свияжск состоялись похороны красного командира латыша Яниса Юдиньша, которого на русский манер называли Яном Андреевичем Юдиным. Он был одним из тех красных латышских стрелков, кто геройски дрался за освобождение Казани от войск белогвардейцев и интервентов-чехословаков.

12 августа 1918 года Юдин был смертельно ранен. Его похоронили в Свияжске с воинскими почестями, а на могиле даже установили небольшой памятник. И, скорее всего, созвучие «Юдин – Иуда» вполне могло породить слухи о том, что красные поставили в Свияжске памятник Иуде. Сначала среди местных антисоветчиков, а потом миф ушёл широко гулять по всему остальному миру… …