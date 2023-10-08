Как приобщали к чтению в разных странах
Чтение – это врата в мир фантазий, знаний и приключений. Однако раньше это занятие не пользовалось особой популярностью. "Рамблер" расскажет, как людей приобщали к чтению в разных уголках мира.
Радио: звуки книги в эфире
Появление радио открыло новые возможности для распространения литературы. Теперь можно было читать отрывки из источников и исследования новинок широкой общественности.
Доставка книги: литературная социализация
В 1930-х годах в США началась доставка книг в отдаленные районы для социализации и обучения населения. Работники выезжали на специальные машины, чтобы подарить книгам доступ к миру.
Книгомобили: литературные конные повозки
Уже в XIX исследовании в Англии были использованы специальные конные повозки для доставки и сбора книг. Этот способ был также популярен в Америке. В СССР книгомобили начали работать в 1940-х и продолжали свою деятельность до 1990-х годов.
Тайные чтения: борьба за знания
В странах с ограничениями на образование, люди находили пути обойти запреты. В Афганистане, например, девочки организовали тайные чтения, чтобы продолжить обучение. В СССР также были распространены запреты на многие художественные произведения.