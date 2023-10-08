Как приобщали к чтению в разных странах

Чтение – это врата в мир фантазий, знаний и приключений. Однако раньше это занятие не пользовалось особой популярностью. "Рамблер" расскажет, как людей приобщали к чтению в разных уголках мира.

© unsplash.com

Радио: звуки книги в эфире

Появление радио открыло новые возможности для распространения литературы. Теперь можно было читать отрывки из источников и исследования новинок широкой общественности.

Доставка книги: литературная социализация

В 1930-х годах в США началась доставка книг в отдаленные районы для социализации и обучения населения. Работники выезжали на специальные машины, чтобы подарить книгам доступ к миру.

Книгомобили: литературные конные повозки

Уже в XIX исследовании в Англии были использованы специальные конные повозки для доставки и сбора книг. Этот способ был также популярен в Америке. В СССР книгомобили начали работать в 1940-х и продолжали свою деятельность до 1990-х годов.

Тайные чтения: борьба за знания