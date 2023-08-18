Мужчина лишился денег от продажи дома из-за ошибки в реквизитах

Мужчина из австралийского штата Квинсленд лишился денег от продажи дома из-за того, что в реквизитах был указан неправильный банковский счет. Об этом сообщает Daily Mail.

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Филлип Ларсон три дня ждал поступления средств от продажи своей недвижимости в городе Бандаберг. Стоимость проданного австралийцем дома составила 325 тысяч австралийских долларов (19,8 миллиона рублей).

Когда деньги не пришли, мужчина уточнил у адвоката детали перевода и обнаружил ошибку в номере счета, из-за которой деньги попали на чужой счет.

Сначала мужчина был не слишком обеспокоен, так как ожидал, что средства вернутся. Но не дождавшись исправления ошибки, австралиец обратился в банк Suncorp Bank. В кредитном учреждении подтвердили ошибку и сообщили, что деньги находятся на другом счете.

Оплата за покупку дома была переведена через систему PEXA. Команда PEXA в лице директора клиентской службы Леса Вэнса активно взаимодействовала со всеми сторонами, чтобы устранить ошибку. Позже представительница банка сообщила, что средства были возвращены Ларсону.