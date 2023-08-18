Певица Адель снесет особняк Сильвестра Сталлоне

Популярная британская певица Адель полностью перестроит особняк Сильвестра Сталлоне, об этом сообщает Daily Mail.

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Еще в 2022 году Адель приобрела за 58 миллионов долларов особняк, бывшим владельцем которого являлся известный актер Сильвестр Сталлоне. Теперь же звезда занялась реконструкцией и планирует полностью все перестроить, не тронув лишь зону бассейна.

Помимо этого Адель оставит на прежнем месте и статую персонажа Сталлоне Рокки из популярнейшей спортивной драмы, принесшей славу тогда еще совсем молодому актеру. Сталлоне признавался, что это было важным условием Адель при совершении сделки – статуя осталась в ее распоряжении.