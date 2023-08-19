День 19 августа в истории

Чем примечательна эта дата.

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Всемирный день гуманитарной помощи

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Памятная дата ООН, установленная резолюцией Ге­неральной Ассамблеи организации в декабре 2008 года. Дата выбрана в память о погибших 19 августа 2003 года в результате взрыва в Штаб квартире ООН в Багдаде (Ирак). Погибли 22 человека, в том числе специальный представитель Генерального секретаря ООН Сержиу Виейра ди Меллу.

С 2010 года в этот день Фонд Сержиу Виейра ди Меллу вручает ежегодную премию его имени, которой награждаются люди, организации и сообщества за выдающийся вклад в мирное разрешение конфликтов.

Всемирный день фотографии

Праздник был учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа Корске Ара.

19 августа 1839 года во Франции общественности была представлена технология получения изображения на светочувствительной металлической пластинке. Автор этого изобретения — французский художник и изобретатель Луи Жак Манде Дагер.

Всемирный день бездомных животных

Праздник появился благодаря Международному обществу прав животных и проводится ежегодно начиная с 1992 года. Отмечается в третью субботу августа.

В этот день проходят концерты, конкурсы и аукционы, помогающие собрать средства, которые направляются на помощь бездомным животным.

День рождения тельняшки

19 августа 1874 император Александр ІІ по предложению Великого Князя Константина Николаевича Романова подписал указ о введении новой военно-морской формы. Тельняшка (специальная «нательная» рубаха) стала частью обязательной формы одежды «нижних чинов кораблей и флотских экипажей». В указе императора давалось ее описание: «Рубаха, вязанная из шерсти пополам с бумагою (как в XIX веке называли хлопок); цвет рубахи белый с синими поперечными полосами, отстоящими одна от другой на один вершок (44,45 миллиметров). Ширина синих полос — четверть вершка. Вес рубахи полагается не менее 80 золотников (344 грамма)».

За почти 150 лет тельняшка не потеряла свою актуальность. Ее носят не только военные, но и гражданские моряки в разных странах мира.