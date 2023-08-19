День 19 августа в истории
Чем примечательна эта дата.
Всемирный день гуманитарной помощи
Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в декабре 2008 года. Дата выбрана в память о погибших 19 августа 2003 года в результате взрыва в Штаб квартире ООН в Багдаде (Ирак). Погибли 22 человека, в том числе специальный представитель Генерального секретаря ООН Сержиу Виейра ди Меллу.
С 2010 года в этот день Фонд Сержиу Виейра ди Меллу вручает ежегодную премию его имени, которой награждаются люди, организации и сообщества за выдающийся вклад в мирное разрешение конфликтов.
Всемирный день фотографии
Праздник был учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа Корске Ара.
19 августа 1839 года во Франции общественности была представлена технология получения изображения на светочувствительной металлической пластинке. Автор этого изобретения — французский художник и изобретатель Луи Жак Манде Дагер.
Всемирный день бездомных животных
Праздник появился благодаря Международному обществу прав животных и проводится ежегодно начиная с 1992 года. Отмечается в третью субботу августа.
В этот день проходят концерты, конкурсы и аукционы, помогающие собрать средства, которые направляются на помощь бездомным животным.
День рождения тельняшки
19 августа 1874 император Александр ІІ по предложению Великого Князя Константина Николаевича Романова подписал указ о введении новой военно-морской формы. Тельняшка (специальная «нательная» рубаха) стала частью обязательной формы одежды «нижних чинов кораблей и флотских экипажей». В указе императора давалось ее описание: «Рубаха, вязанная из шерсти пополам с бумагою (как в XIX веке называли хлопок); цвет рубахи белый с синими поперечными полосами, отстоящими одна от другой на один вершок (44,45 миллиметров). Ширина синих полос — четверть вершка. Вес рубахи полагается не менее 80 золотников (344 грамма)».
За почти 150 лет тельняшка не потеряла свою актуальность. Ее носят не только военные, но и гражданские моряки в разных странах мира.
В России тельняшки с полосками разных цветов были разработаны также и для других родов войск: с черными полосками — для подводных сил ВМФ и морской пехоты, с зелеными — для погранвойск, с краповыми — для спецназа внутренних войск МВД, с васильковыми — для спецназа ФСБ и Президентского полка, с голубыми — для ВДВ, с оранжевыми — для МЧС. Кроме того, тельняшка входит в комплект формы курсантов военно-морских и гражданских морских и речных учебных заведений.