19 августа: какой сегодня праздник

Ежегодно в этот день отмечаются Всемирный день фотографии, Всемирный день бездомных животных и День рождения русской тельняшки.

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Всемирный день фотографии

Данный праздник ежегодно 19 августа отмечают фотографы всего мира. Он был учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа по имени Корске Ара.

19 августа в 1839 году широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото – дагерротипа. Он является прототипом современной фотографии.

Особое место фотография занимает в жизни тех, кто выбрал это занятие своей профессией. Однако день фотографии - праздник всех тех, кто любит фотографировать и фотографироваться. В этот день принято посещать выставки, знакомить друзей и близких с данным искусством, а также проводить мастер-классы.

Всемирный день бездомных животных

Ежегодно в третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных.

Этот день является напоминанием того, что важно решать проблему бездомных животных. Важно напомнить владельцам животных об ответственном отношении к своим любимцам. Ведь именно они способны предотвратить пополнение рядов бездомных кошек и собак.

В этот день принято организовывать просветительские и благотворительные мероприятия, среди которых концерты и аукционы. Все средства, собранные на мероприятиях, идут на помощь бездомным животным.

День рождения русской тельняшки

Ежегодно 19 августа отмечается День рождения русской тельняшки. Хотя праздник не является официальным, он очень популярен. Особенно широко его отмечают в Санкт-Петербурге.

Именно 19 августа в 1874 году император Александр ІІ подписал указ о введении новой формы. Тельняшка была введена как часть обязательной формы одежды русского моряка.

С тех пор тельняшка является не только формой моряков, но и символом доблести и братства. Сегодня тельняшка является популярной не только у моряков, но и в быту. В этот день проводятся культурные и просветительские мероприятия в честь праздника.

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