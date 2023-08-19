Кто скрывается на дне океана: 5 необычных морских существ

Огромный и таинственный океан начали изучать не так давно. Оказалось, что на его дне живет множество самых разнообразных и редких рыб, которые до сих пор поражают людей своим причудливым видом.

© Sylke Rohrlach/commons.wikimedia.org

"Рамблер" рассказывает о самых необычных обитателях океана.

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Красногубая летучая мышь

Globallookpress

Эта необычная рыба живет в Тихом океане и выделяется среди других своими ярко-алыми губами. Океанологи считают, что, вероятно, такой цвет губ помогает этим существам привлекать особей противоположного пола и распознавать представителей своего вида. Красногубые летучие мыши не плавают, а ползают по дну океана. В этом им помогают плавники. Кроме того, в период половой зрелости спинной плавник этих рыб начинает светиться и тем самым приманивать к себе добычу.

Пеликановидный большерот

David Shale/commons.wikimedia.org

Этих существ еще называют просто большеротами или пеликановидными угрями. Как правило, они обитают на большой глубине в тропической зоне. Угрями этих рыб прозвали благодаря вытянутому и узкому телу. При этом их глотки напоминают мешки под клювами пеликанов. Большероты не могут быстро плавать, однако их пасть и глотка настолько огромны, что они с легкостью могут съедать даже ту добычу, которая превосходит их в размерах.

Розовая рыба-лягушка

Nick Hobgood/commons.wikimedia.org

Этих рыб прозвали "лягушками", потому что они не могут плавать точно так же, как остальные морские обитатели. Вместо этого они будто скачут по дну, используя свои видоизмененные грудные плавники. Встречается в районах Индонезийских островов, обитает на коралловых рифах.

Рыба-капля

Globallookpress

Эти странные и загадочные рыбы живут на огромной глубине: ученые все еще не могут выяснить, почему давление воды их не расплющило. У этих существ совсем нет мускулов и чешуи. Впервые рыбу-каплю поймали австралийские мореплаватели в 1926 году. С тех пор этот вид стал намного чаще попадаться в чужие сети, а в азиатских странах даже является деликатесом.

Голубой дракон

Pierre Pouliquin/Flickr