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Ученые выяснили, что видят люди перед смертью

Исследователи из Берлинского медицинского университета рассказали, что происходит с человеком перед смертью. Ученые провели эксперимент на крысах.

Что видят люди перед смертью
© Unsplash

Как сообщает издание Planet Today, грызунам давали смертельную дозу яда, после чего изучали их мозг. Как оказалось, гормона серотонина, отвечающего за счастье, после смерти обнаруживалось в три раза больше нормы. Ученые пришли к выводу, что подобная реакция является защитой организма перед неизвестным.

Исследователи полагают, что «посмертные» видения людей связаны с этим процессом. Также ученые пришли к выводу, что большая часть людей во время клинической смерти испытывает радость, передают «Новые Известия».

Предсмертные видения связаны с дефицитом глюкозы и кислорода в мозге. Активность снижается, а хаотичные импульсы, которых становится больше, порождают видения об ангелах и свете в конце туннеля.