Ученые выяснили, что видят люди перед смертью
Исследователи из Берлинского медицинского университета рассказали, что происходит с человеком перед смертью. Ученые провели эксперимент на крысах.
Как сообщает издание Planet Today, грызунам давали смертельную дозу яда, после чего изучали их мозг. Как оказалось, гормона серотонина, отвечающего за счастье, после смерти обнаруживалось в три раза больше нормы. Ученые пришли к выводу, что подобная реакция является защитой организма перед неизвестным.
Исследователи полагают, что «посмертные» видения людей связаны с этим процессом. Также ученые пришли к выводу, что большая часть людей во время клинической смерти испытывает радость, передают «Новые Известия».
Предсмертные видения связаны с дефицитом глюкозы и кислорода в мозге. Активность снижается, а хаотичные импульсы, которых становится больше, порождают видения об ангелах и свете в конце туннеля.