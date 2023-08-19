Что видят люди перед смертью

Исследователи из Берлинского медицинского университета рассказали, что происходит с человеком перед смертью. Ученые провели эксперимент на крысах.

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Как сообщает издание Planet Today, грызунам давали смертельную дозу яда, после чего изучали их мозг. Как оказалось, гормона серотонина, отвечающего за счастье, после смерти обнаруживалось в три раза больше нормы. Ученые пришли к выводу, что подобная реакция является защитой организма перед неизвестным.

Исследователи полагают, что «посмертные» видения людей связаны с этим процессом. Также ученые пришли к выводу, что большая часть людей во время клинической смерти испытывает радость, передают «Новые Известия».