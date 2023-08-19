Песню Егора Летова «Все идет по плану» сыграют на ста гитарах
В Омске планируют сыграть песню рок-музыканта, лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова "Все идет по плану" на ста гитарах. Об этом сообщает издание gorod55.ru со ссылкой на организатора мероприятия Илью Воронкова.
Мероприятие пройдет в парке Победы, дату назначат до 29 августа исходя из благоприятного прогноза погоды.
По словам Воронкова, его вдохновило видео, снятое на фестивале в Новосибирске.
"Мне, честно говоря, стало грустно, что в нашем городе ничего подобного никогда не проводилось, хотя это родина Летова. Поэтому мы с друзьями решили организовать данное мероприятие. Помимо дани уважения Летову, это будет место где музыканты смогут познакомиться друг с другом", — сказал он.
Сейчас организаторы ищут участников флешмоба.
В феврале в России 50 гитаристов одновременно на сцене исполнили хит группы Nirvana — сделавшую группу звездами мирового уровня композицию Smells Like Teen Spirit.