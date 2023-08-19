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Песню Егора Летова «Все идет по плану» сыграют на ста гитарах

В Омске планируют сыграть песню рок-музыканта, лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова "Все идет по плану" на ста гитарах. Об этом сообщает издание gorod55.ru со ссылкой на организатора мероприятия Илью Воронкова.

Песню Егора Летова «Все идет по плану» сыграют на ста гитарах
© Газета.Ru

Мероприятие пройдет в парке Победы, дату назначат до 29 августа исходя из благоприятного прогноза погоды.

По словам Воронкова, его вдохновило видео, снятое на фестивале в Новосибирске.

"Мне, честно говоря, стало грустно, что в нашем городе ничего подобного никогда не проводилось, хотя это родина Летова. Поэтому мы с друзьями решили организовать данное мероприятие. Помимо дани уважения Летову, это будет место где музыканты смогут познакомиться друг с другом", — сказал он.

Сейчас организаторы ищут участников флешмоба.

В феврале в России 50 гитаристов одновременно на сцене исполнили хит группы Nirvana — сделавшую группу звездами мирового уровня композицию Smells Like Teen Spirit.