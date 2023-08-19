Песню Егора Летова «Все идет по плану» сыграют на ста гитарах

"Мне, честно говоря, стало грустно, что в нашем городе ничего подобного никогда не проводилось, хотя это родина Летова. Поэтому мы с друзьями решили организовать данное мероприятие. Помимо дани уважения Летову, это будет место где музыканты смогут познакомиться друг с другом", — сказал он.