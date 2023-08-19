Умерла известная собака из мемов

Собака породы сиба-ину по кличке Болци, известная в мемах как пес Чимс, скончалась во время операции. Об этом сообщается в блоге, который ведет хозяин животного.
"Он заснул в пятницу утром во время последней операции на торацентезе. Изначально мы хотели устроить ему химиотерапию или другое возможное лечение после этой операции, но сейчас уже слишком поздно", — сказано в сообщении.
Хозяин собаки также призвал людей не грустить и помнить о той радости, которую Болци принес миру.
Мем с псом по кличке Чимс стал популярен во время пандемии коронавируса. По мнению хозяина Болци, его собака выполнила свою миссию на этой планете и теперь "свободно бегает по небу" с новыми друзьями. Болци было 12 лет.
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