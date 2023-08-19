Почему собаки десятилетиями помнят умерших хозяев

В мире существует множество случаев, когда собаки помнили умерших хозяев, сообщил NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков. Так он прокомментировал историю ялтинского пса Мухтара, который 12 лет ждал погибшего хозяина. Эту преданность эксперт объяснил дистантной связью.

"Дистантная связь, как ее называют. Душа человеческая и душа собачья настолько близки, что собака начинает скулить, если с хозяином случается беда, а он в тысячах километрах. Это способ коммуникации, связи настолько бывает крепок, что после смерти, расставания вынужденного четвероногое остается преданным владельцу", — объяснил Шеляков.

По его словам, наука пока не в состоянии объяснить дистантную связь. Сам он сравнил свойство со связью матери и ребенка. Так, женщина может чувствовать, что с ее чадом что-то не так.