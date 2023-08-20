Пилот из Индии умер за несколько минут до вылета самолета

В Индии пилот скончался во время предполетного контроля. У мужчины остановилось сердце.

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Житель Индии долгое время работал пилотом. В день трагедии он должен был совершать третий полет подряд. Мужчина, проходя контроль перед вылетом в аэропорту Нагпура, упал на пол и потерял сознание.

Сообщается, что у летчика остановилось сердце от чрезмерной нагрузки. В больнице, куда доставили мужчину, констатировали его смерть.