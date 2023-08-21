Какие животные чаще всего нападают на человека

Одним из наиболее опасных существ, нападающих на человека, являются комары. Несмотря на их кажущуюся незначительность, комары являются переносчиками множества опасных инфекций, таких как малярия, денге и Зика-вирус. Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, комары каждый год уносят жизни более 700 000 человек. Это делает их одними из самых опасных животных для человека.

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Другой группой животных, которые часто нападают на человека, являются хищники. Львы, тигры, акулы и другие хищники вызывают у людей страх и тревогу. Однако, статистика показывает, что нападения хищников на человека встречаются гораздо реже, чем нападения комаров. Согласно исследованиям Международного союза охраны природы, ежегодно от нападений хищников погибает около 100 человек. Это число, хоть и значительное, все же невелико по сравнению с другими причинами смерти.

Помимо комаров и хищников, на человека могут нападать и другие животные. Например, змеи. Однако, статистика показывает, что смертельные случаи от укусов змей встречаются гораздо реже, чем от нападений комаров или хищников. Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от укусов змей погибает около 50 000 человек. Это число, хоть и значительное, все же ниже, чем от нападений комаров.