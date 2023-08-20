День рождения Чебурашки: как появился на свет самый узнаваемый ушастик

20 августа 2023 года культовому литературному и мультипликационному персонажу Чебурашке исполнится 57 лет. Несмотря на почтенный возраст, он по-прежнему остается одним из самых любимых героев для взрослых и детей. Очаровательный образ добродушного ушастика не стареет, а в детских садах и школах ребятишки продолжают радостно напевать «Голубой вагон». Как и когда появился Чебурашка, — в материале «Вечерней Москвы».

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Когда день рождения Чебурашки

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Любимого в России и мире пушистика придумал писатель Эдуард Успенский в 1966 году, долгое время точную дату никто не знал. Двадцать лет назад ушастого мультгероя «поздравляли» в субботу-воскресенье во второй или третьей декаде последнего месяца лета. Позднее «родитель» зверька раскрыл точную дату создания героя — 20 августа.

Как появился Чебурашка

Мир узнал о Чебурашке из сказки «Крокодил Гена и его друзья». Согласно сюжету, это странное существо из тропической страны угодило в коробку с апельсинами и вместе с ними было транспортировано прямиком в магазин. Управляющий торговой точки, где обнаружили нелегального пассажира, прозвал его Чебурашкой, так как ослабевший после долгого пути мигрант то и дело «чебурахался», то есть не мог стоять на лапках.

Привычную всем внешность — большие уши, круглые глаза и короткие конечности — он получил только в 1969 году, когда появился первый из четырех мультипликационных фильмов о крокодиле и его друзьях. Образ создавался художником Леонидом Шварцманом, на это у него ушло два с половиной месяца.

Изначально зверек описывался иначе: на иллюстрациях к книге Валерия Алфеевского у Чебурашки пушистый хвост, совсем не большие уши и тонкие длинные лапы. Там он описывался как зверь с глазами желтого цвета, в точности как у филина, и головой круглой формы, в точности как у зайца. В диафильме Бориса Степанцева, выпущенном в конце 60-х, Чебурашка и вовсе имеет густой и лохматый мех в полоску.

Прототип Чебурашки

История, рассказанная в предисловии к книге «Крокодил Гена и его друзья», вымышлена. Игрушки, которая якобы вдохновила автора на создание милого персонажа, не было. На самом деле, по словам самого Успенского, было так. Он гостил у друга и стал свидетелем забавной картины: маленькая дочь товарища ходила по дому в шубе, которая была очень ей велика. Девочка постоянно спотыкалась, заваливалась то на один, то на другой бок, и шлепалась на пол, а отец восклицал: «Ой, опять чебурахнулась!». Так родилась идея нового персонажа с таким оригинальным именем.

Культ Чебурашки

Чебурашка с первого взгляда покорил сердца жителей Советского Союза, влюбились в него и в Японии. Местные мультипликаторы своими силами создали несколько выпусков о крокодиле Гене и его ушастом товарище в стиле аниме. Также Чебурашка под псевдонимом Друттен фигурировал в шведских телепередачах для детей. А еще в качестве своего талисмана Чебурашку выбрали российские олимпийцы: зверька дважды «переодевали» в синий и красный мех.

Символ сиротства

Со временем день рождения Чебурашки стал тесно связан с благотворительной акцией для детей-сирот, которая получила соответствующее название. «День рождения Чебурашки» проходит уже два десятка лет каждый август. Символом мероприятия выбрали этого милого персонажа, так как по сюжету литературного произведения и мультфильма у него нет родителей, он одинок, но в конечном счете обретает близких друзей, которые становятся его семьей.

— Теперь я вместе с Геной. Он необыкновенный. Он самый лучший в мире крокодил! — поет герой в одной из сцен мультфильма.

Фильм «Чебурашка»