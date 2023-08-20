Чем биологический год человека отличается от календарного

Исследуя цикличность развития вирусов и бактерий в организме, ученые из Школы медицины Стэнфордского университета обнаружили определенные биологические закономерности. Практически все непроизвольные изменения в важных показателях здоровья человека, таких как уровень гемоглобина A1c, экспрессия гена циркадного ритма CIR1 и количество белков иммунной системы, происходят одновременно и зависят от сезона у большинства людей.

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Профессор Стэнфордского университета, генетик Майкл Снайдер, вместе со своей командой исследователей, изучил более тысячи показателей и лабораторных измерений у ста девяти пациентов. Ученые провели масштабную оценку генов, белков, метаболических маркеров, изменений в работе иммунной системы и микробиома добровольцев — а это около двадцати тысяч молекул и бактерий у каждого из них.

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Такое детальное изучение позволило исследователям установить, что в работе любого человеческого организма в течение одного года осуществляется всего два «сдвига». То есть биологически на людей влияют лишь два сезона – зимний и летний. Американские ученые заметили, что одна волна молекулярных, метаболических, бактериологических и других изменений в организме человека приходится на конец декабря — начало января, а вторая — на конец апреля — начало мая.

Доктор Майкл Снайдер объясняет подобные массовые «сезонные» изменения биологических показателей переходом организмов людей в зимний и летний «режимы» жизни. Ведь человек приспособился жить в климатических условиях, в которых также варьируется и температура окружающей среды и условия выживания вирусов и бактерий в ней. Также соответствующим образом строится защита организма от патогенных возбудителей, и она изменяется в зависимости от смены сезонов.

Половой гормон и сезон

Отчасти к похожему выводу пришли и французские ученые из Университета Южной Бретани в Лорьяне. Проведя исследования гормонального уровня у ряда мужчин 25–35 лет в течение одного года, они установили, что наиболее значительный всплеск тестостерона у них отмечался не весной, как это можно было бы предположить, а зимой – в конце декабря — в начале января. При этом французские эндокринологи выявили у своих испытуемых еще одно синхронное колебание уровня гормона, которое пришлось на начало летнего периода. В этот раз тестостерон у всех добровольцев в своих показателях приблизительно одинаково снизился, хотя и остался в пределах нормы.

Французские исследователи считают, что таким образом организм человека реагирует на смену холодного и теплого времени года. Ведь от уровня полового гормона во многом зависит степень работы иммунной системы человека. И если в холодный зимний период необходимо максимально защищать организм от массы атакующих вирусов и бактерий, поэтому тестостерон повышается, то летом, из-за активного солнечного излучения, окружающая среда становится не такой опасной и эндокринная система начинает работать менее напряженно.

В России все иначе

Однако исследования американских генетиков, проведенные в теплом штате Калифорния, и французских эндокринологов, осуществленные возле атлантического побережья Южной Бретани, несколько расходятся с данными отечественных ученых.

Биологический год человека действительно включает в себя только два сезона, а не четыре. Однако специалисты Московского научно-методического и медико-восстановительного центра отмечают, что эти сезоны не зима и лето, а весна и осень. Они заявляют, что ферментативные, иммунные, эндокринные и другие биологические процессы у людей колеблются ориентировочно в конце октября — в начале ноября и в конце марта — в начале апреля. Именно на эти периоды в нашей стране приходится пик активных заражений населения бактериальными и вирусными инфекциями. Неустойчивая функциональность некоторых жизненно важных систем человека, стабильно наблюдаемая в этих календарных отрезках времени, ослабляет сопротивляемость организма к заражениям.