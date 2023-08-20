Какие праздники отмечают 20 августа

В России и во всем мире 20 августа отмечают ряд знаменательных праздников, связанных с самыми разными сферами жизнедеятельности общества. Наиболее примечательные из них — День Воздушного флота России, Всемирный день лени и День комара.

День Воздушного флота России

Профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России — отмечается ежегодно в третье воскресенье августа. В этот день традиционно проводятся праздничные мероприятия с показательными выступлениями пилотажных групп, вертолетов и парашютными прыжками.

Всемирный день лени

Этот необычный праздник, который нашел поддержку в сердцах миллионов людей из разных стран, став всемирным, несмотря на отсутствие официального статуса, появился на свет в 1984 году в Колумбии. Всем празднующим предлагается посвятить этот день себе и своим близким, забросить все дела и позволить себе расслабиться. В Колумбии нередко люди выносят на улицы и в парки лежаки, вешают гамаки и в пижамах лежат, демонстративно ничего не делая.

Всемирный день комара