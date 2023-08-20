Сколько всего «Луноходов» отправил СССР на Луну

Автоматическая станция «Луна-17» доставила на поверхность Луны первый в мире планетоход – «Луноход-1» 17 ноября 1970 года. Так советским учёным удалось реализовать часть лунной программы, сделав ещё один шаг в космической гонке с США. При этом «Луноход» оказался не первым, да и не последним космическим аппаратом, который отправлял СССР на единственный естественный спутник Земли.

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Подготовка к покорению Луны

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Несмотря на название, у «Лунохода-1» были предшественники. 19 февраля 1969 года ракета-носитель «Протон» попыталась доставить «Луноход-0» в космическое пространство. Но всё пошло не по плану. При разгоне головной обтекатель, закрывавший луноход, под воздействием высоких температур начал разрушаться. Обломки попали в топливный бак, что и привело к взрыву и дальнейшему уничтожению уникального планетохода.

Однако и до этого неудачного пуска осуществлялись аналогичные попытки. Например, над созданием планетохода трудились в конструкторском бюро Сергея Королёва. Созданный аппарат стали называть «Королëвским луноходом». Внешне он был похож на блестящую металлическую черепаху на гусеницах и с «панцирем» в виде полусферы. Опять же реализовать задуманное не получилось. В 1965 году Королёв оказался вынужден из-за большой загруженности передать автоматическую лунную программу в конструкторское бюро химкинского Машиностроительного завода имени С.А. Лавочкина под руководство Георгия Бабакина. С поставленной задачей Георгий Николаевич справился. При его участии существенно изменились как технические характеристики аппарата, так и его внешний вид.

Первый, второй, третий

Всё же первым на Луне оказался «Луноход-1». Устройство должно было проработать три земных месяца. За почти 300 лунных суток аппарат проехал более 10 тысяч метров по поверхности Луны, обследовал 80 тысяч квадратных метров, сделал множество снимков и панорам. Но вскоре его ресурс исчерпался, после чего луноход навсегда остановился. Данную миссию признали успешной и незамедлительно приступили к реализации программы «Луноход-2». «Прилунился» он 15 января 1973 года. Работал космический исследователь четыре земных месяца, продолжая обследовать территорию. Параллельно велась подготовка к программе «Луноход-3», но по горячим следам её осуществить не получилось, хотя в успехе никто из разработчиков не сомневался. Аппарат был оснащён самыми современными научными приборами, в числе которых – уникальная поворотная стереокамера. Но приказы «сверху» в Советском Союзе обсуждать было не принято. К сожалению, на Луне планетоход так и не побывал. Сегодня он занимает почётное место среди экспонатов музея НПО имени С.А. Лавочкина.

Источник: Сколько всего «Луноходов» отправил СССР на Луну - Русская семерка