День 21 августа в истории

Чем примечательна эта дата.

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Международный день памяти и поминовения жертв тер­роризма

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Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 19 декабря 2017 года.

День офицера России

Инициатором учреждения праздника стала общественная организация «Офицеры России». В качестве ориентира при выборе его даты был выбран канун празднования Дня Государственного флага Российской Федерации.

80 лет назад (1943) было принято постановление СНК и ЦК РКП(б) об образовании суворовских военных училищ

Учебные заведения создавались «для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны, а также детей партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов».

В постановлении говорилось: «…организовать девять суворовских военных училищ, типа старых кадетских корпусов, по 500 человек в каждом, всего 4500 человек…». Свое название они получили в честь русского полководца Александра Суворова.

На обучение принимались мальчики, достигшие 10 лет. Срок обучения в суворовских училищах составлял семь лет.

Воспитанники проживали при училищах и находились на полном пансионе за счет государства.

В настоящее время в России существуют 11 суворовских военных училищ Минобороны РФ, а также шесть суворовских училищ МВД РФ. С 2009 года право поступать в эти учебные заведения получили также девочки.

100 лет назад (1923) в СССР была создана Государственная комиссия СССР по планированию при Совете Труда и Обороны СССР при Совете Народных Комиссаров СССР (Госплан)

Ее прообразом была Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО), работавшая с 1920 по 1921 год.

Первоначально Госплан выполнял консультативную роль, координируя планы союзных республик и вырабатывая общий план. С середины 1920-х годов он начал формировать годовые планы развития народного хозяйства СССР.

Госплан несколько раз переименовывался, а в 1991 году он был преобразован в Министерство экономики и прогнозирования СССР, которое было упразднено после развала СССР.

55 лет назад (1968) в Чехословакию были введены войска пяти стран Организации Варшавского договора (СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши)

Военная операция под кодовым названием «Дунай» преследовала цель прекратить происходившие в Чехословакии реформы, начатые в январе 1968 года первым секретарем ЦК Компартии страны Александром Дубчеком (т.н. «Пражскую весну») и воспрепятствовать выходу ЧССР из Организации Варшавского договора.

Менее чем за два дня войска стран Организации Варшавского договора взяли под контроль всю территорию страны. 23-26 августа в Москве прошли переговоры советского и чехословацкого руководства, по итогам которых был принят протокол о согласии на временное пребывание советских войск на территории страны, снятии «чехословацкого вопроса» с обсуждения в Совбезе ООН и «нормализации» обстановки в ЧССР.

В Чехословакии произошла кардинальная смена политического курса руководства: был прерван процесс реформ, в 1969 году первым секретарем ЦК Компартии был избран Густав Гусак.