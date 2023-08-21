Какой праздник сегодня, 21 августа

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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Международный день памяти и поминовения жертв тер­роризма

21 августа отмечается День памяти жертв терроризма. Эта дата была установлена резолюцией Генассамблеи ООН 19 декабря 2017 года. Цель этого дня – воздать должное жертвам терроризма и лицам, которые от него пострадали.

День офицера России

21 августа в России отмечается День офицера. Этот праздник предложила отмечать общественная организация «Офицеры России». Офицеров чествуют накануне другой важной даты – Дня Государственного флага РФ.

День без косметики и макияжа

21 августа отмечается неформальный День без косметики. Цель праздника – показать людям естественную красоту женщины. Примечательно, что, согласно статистике, около 44% девушек ни дня не могут прожить без косметики – в противном случае, по их словам, они теряют уверенность в себе.

21 августа также отмечаются День поэта, День сбора диких трав и День сладкого чая.

События 21 августа:

220 лет назад (1803 год) австралийское издание Sydney Gazette впервые в мире дало подробное описание коалы.

100 лет назад (1923 год) в СССР была создана Государственная комиссия СССР по планированию при Совете Труда и Обороны СССР при Совете Народных Комиссаров СССР (Госплан).

80 лет назад (1943 год) было принято постановление СНК и ЦК РКП(б) об образовании суворовских военных училищ.

55 лет назад (1968 год) в Чехословакию были введены войска пяти стран Организации Варшавского договора (СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши).

32 года назад (1991 год) окончательно провалился путч ГКЧП. Маршал Язов отдал приказ о выводе из Москвы всех армейских подразделений, которые были введены в столицу 19 августа.

Кто родился 21 августа:

Русский писатель Леонид Андреев (1871 – 1919).

Народная артистка СССР Вия Артмане (1929 – 2008).

Российский музыкант Виктор Рыбин (1962).

Вокалист рок-группы System of a Down Серж Танкян (1967).

Российский боксер, политик и телеведущий Николай Валуев (1973).