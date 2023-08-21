Посадка на Неву: как экипаж Ту-124 спас город и пассажиров

Шестьдесят лет назад пассажирский лайнер совершил уникальную посадку на Неву. Ту-124 летел из Таллина. Произошло сразу несколько аварий, в том числе отказ двигателя, передает корреспондент «МИР 24» Анастасия Стурова. 21 августа 1963 года из Таллина в Москву вылетел Ту-24. На тот момент это была техническая новинка. Первый в СССР реактивный лайнер, который создавался на базе одного из советских бомбардировщиков.

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«Он был с застекленным носом. Это кабина для прицеливания бомбометания. Она исторически осталась на Ту-24 и Ту-34», – рассказал инженер тренажера самолета Ту-34 Александр Самарин.

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До этого дня подобный рейс лайнер совершал только однажды. Взлетали спокойно. На борту было 45 человек. Но вдруг над Ленинградом заклинило шасси. От диспетчеров экипаж получил указание совершить посадку, но перед этим выработать топливо. Пока кружили над городом, отказал левый двигатель, затем правый. Самолет начал падать.

«Когда я вышел к берегу, я глазам не поверил: прямо по Неве плавал пассажирский самолет Ту-24», – рассказал очевидец Юрий Туск.

Летчики в ручном режиме увели машину от зданий и сели на воду. Чудом обошли проходящий мимо буксир. Он потом и помог эвакуироваться пассажирам на берег.

«Я посмотрел, говорю механику: «Что-то тут неладное». Наш плот прошел мост, и за ним самолет упал в воду», – рассказал очевидец, капитан буксира Юрий Поршин.

Пассажиры потом писали в газеты, просили представить экипаж к награде. Но у начальства в Москве возникли вопросы. Почему у нового лайнера отказали двигатели? По какой причине летчики не сели в ленинградском аэропорту, а за штурвалом был не командир Виктор Мостовой, а второй пилот Василий Чеченев?

«Он был военным летчиком, который летал на гидросамолете. И тот ему сказал: «У тебя это должно получиться лучше!», – рассказал инструктор тренажера самолета Ту-34 Игорь Рублев.

В те годы к аварийной посадке на воду гражданских летчиков вообще не готовили. Поэтому экипаж принял рискованное решение, которое спасло жизни. В отчете комиссии Главного управления воздушного флота при Совете министров СССР по итогам расследования говорится: «Авария произошла по конструктивно-производственным причинам».