Сколько денег было у Солженицына перед его высылкой из страны

Жил всего на один рубль в день, экономя буквально на всем, так писала Ольга Афанасьева об Александре Солженицыне. Однако, на самом деле, Солженицын уже в то время обладал огромным состоянием. Информация о суммах, накопленных писателем на его европейских счетах, была раскрыта Юрием Андроповым.

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По информации, представленной на заседании Политбюро, Солженицын имел на своих европейских счетах около 8 миллионов рублей. По тогдашнему курсу рубля, это составляло примерно 12 миллионов долларов.

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Интересно, откуда у Солженицына появились такие деньги. В своей книге "Солженицын: прощание с мифом" Александр Островский отмечает, что Солженицын, живя в Советском Союзе, не нуждался в финансовой поддержке. Он был успешным писателем и получал гонорары за свои произведения. Например, за рассказ "Один день Ивана Денисовича" Солженицын получил из расчета 300 рублей за авторский лист. А таких листов в рассказе было 6.. Однако, это была лишь малая часть его доходов.

Основной источник дохода Солженицына были его книги, которые были переведены на множество языков и изданы в различных странах. Он получал авторские гонорары за продажу прав на издание своих произведений. Не стоит забывать и о наследстве, которое получил Солженицын после смерти Корнея Чуковского, а также о Нобелевской премии. Это позволило ему накопить такую огромную сумму на своих европейских счетах.

Высылка Солженицына из СССР была связана с его произведением "Архипелаг ГУЛАГ", которое вызвало негативную реакцию советских властей. КГБ принялся охотиться за рукописью произведения, и один экземпляр был изъят у помощницы Солженицына. Однако, другой экземпляр удалось переправить на Запад, где он был опубликован. Это привело к тому, что судьба Солженицына была предрешена, и он был выслан из страны.