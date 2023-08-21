Oddity Central: мексиканка 11 лет лечит колибри в своей квартире

Мексиканка превратила свою квартиру в больницу для колибри, пишет Oddity Central. 11 лет женщина помогает больным и раненым птицам.

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73-летняя Катя Латтуф де Арида рассказала, что у нее нет специального ветеринарского образования - она сама обучалась тому, как правильно лечить и ухаживать за колибри.

Первую свою птицу она спасла в 2011 году, когда в жизни женщины был трудный период: потеря мужа и борьба с раком. Мексиканка рассказала, что шла по улице и заметила на земле колибри с травмой глаза. Несмотря на то что Катя ничего не знала о том, как лечить птиц, она взяла ее с собой.

"Это дало мне новую жизнь", - признается де Арида.

Женщине удалось вылечить птицу, и об этом узнали многие жители города, которые начали приносить ей раненых и брошенных колибри.