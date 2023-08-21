Женщина встретила на улице редкого ящера

Жительница Сингапура обнаружила на улице редкого ящера, находящегося под угрозой исчезновения. Об этом сообщает AsiaOne.

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Сара Мэй Лоу встретила яванского ящера, когда направлялась в клуб. «Это было похоже на встречу с редким покемоном!» — говорит она.

Женщина опубликовала видео с ящером в TikTok. На кадрах, которые она сняла, видно, что ящер спокойно шагает по тротуару и не обращает внимания на проезжающие мимо машины.

Яванский ящер или яванский панголин — млекопитающее из отряда панголинов. По данным Международного союза охраны природы и природных ресурсов, эти животные находятся под угрозой исчезновения. В Сингапуре осталось всего 1046 особей.