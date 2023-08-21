Первый компьютерный вирус в истории: какой он ущерб нанес
В настоящее время компьютерные вирусы стали неотъемлемой частью нашей цифровой жизни. Они могут причинить значительный ущерб как отдельным пользователям, так и организациям. Но как все начиналось? Какой был первый компьютерный вирус в истории и какой ущерб он нанес?
Первый компьютерный вирус, известный как "Creeper", был разработан в 1971 году программистом по имени Боб Томас. Этот вирус был создан как экспериментальная программа, которая могла перемещаться по компьютерной сети ARPANET, предшественнице Интернета. "Creeper" не наносил никакого реального ущерба, но он отображал сообщение на зараженных компьютерах, гласившее: "Я - Creeper, поймай меня, если сможешь!".
Вскоре после появления "Creeper" был разработан первый антивирус под названием "Reaper". Его создателем был Рэй Томлинсон, который решил бороться с "Creeper" и предотвратить его распространение. "Reaper" был первым программным обеспечением, способным обнаруживать и удалять вирусы с компьютеров.
Хотя "Creeper" и "Reaper" не нанесли значительного ущерба, они заложили основы для развития компьютерных вирусов и антивирусных программ. С течением времени вирусы стали все более сложными и опасными. Они могут украсть личные данные, зашифровать файлы или даже блокировать работу компьютера.
Один из самых известных компьютерных вирусов, нанесших огромный ущерб, - это "ILOVEYOU", который появился в 2000 году. Этот вирус распространялся через электронную почту и заражал компьютеры, удаляя файлы и отправляя себя другим пользователям. По оценкам, "ILOVEYOU" нанес ущерб в размере около 10 миллиардов долларов, заставив компании и частных лиц тратить огромные суммы на восстановление данных и защиту от подобных атак.