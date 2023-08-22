День 22 августа в истории

Чем примечательна эта дата.

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День Государственного флага Российской Федерации

Праздник установлен указом Президента РФ от 20 августа 1994 года. 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР восстановил в качестве официального символа России бело-сине-красный флаг.

Впервые российский триколор был поднят в 1668 году на первом русском военном корабле «Орел». Позднее Петр I издал указ, которым повелевал поднимать на всех русских торговых судах бело-сине-красный флаг. Его образец император нарисовал сам, а также определил порядок расположения горизонтальных полос.

Окончательно же за триколором был закреплен статус единственного государственного флага России в 1896 году, накануне коронации Николая II.

После Октябрьской революции государственным символом РСФСР, а затем и СССР был флаг красного цвета.

22 августа 1991 года чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР восстановила в качестве официального символа России триколор.

Цвета государственно флага РФ не имеют официальной трактовки. Однако принято считать, что белый означает мир, чистоту, непорочность и совершенство; синий — веру и верность; красный — энергию, силу и кровь, пролитую за Отечество.

Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений

Памятная дата ООН, установленная Генеральной Ассамблеей организации в мае 2019 года. Она призвана помочь сохранению памяти и недопущению возрождения ощущения превосходства одной религии над другой.

«Свобода религии и убеждений является неотъемлемым правом человека. Вера и убеждения никогда не должны быть причиной для насилия.