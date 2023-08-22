День 22 августа в истории
Чем примечательна эта дата.
День Государственного флага Российской Федерации
Праздник установлен указом Президента РФ от 20 августа 1994 года. 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР восстановил в качестве официального символа России бело-сине-красный флаг.
Впервые российский триколор был поднят в 1668 году на первом русском военном корабле «Орел». Позднее Петр I издал указ, которым повелевал поднимать на всех русских торговых судах бело-сине-красный флаг. Его образец император нарисовал сам, а также определил порядок расположения горизонтальных полос.
Окончательно же за триколором был закреплен статус единственного государственного флага России в 1896 году, накануне коронации Николая II.
После Октябрьской революции государственным символом РСФСР, а затем и СССР был флаг красного цвета.
22 августа 1991 года чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР восстановила в качестве официального символа России триколор.
Цвета государственно флага РФ не имеют официальной трактовки. Однако принято считать, что белый означает мир, чистоту, непорочность и совершенство; синий — веру и верность; красный — энергию, силу и кровь, пролитую за Отечество.
Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений
Памятная дата ООН, установленная Генеральной Ассамблеей организации в мае 2019 года. Она призвана помочь сохранению памяти и недопущению возрождения ощущения превосходства одной религии над другой.
«Свобода религии и убеждений является неотъемлемым правом человека. Вера и убеждения никогда не должны быть причиной для насилия.
Однако во всем мире отдельные люди и общины, особенно из числа меньшинств, сталкиваются с нетерпимостью, дискриминацией и угрозами в отношении их мест отправления культа, средств к существованию и даже жизни. Причиной этого часто становится ненависть, разжигаемая в интернете и за его пределами. В этот Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений мы отдаем дань памяти всем пострадавшим», — говорится в обращении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.