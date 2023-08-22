Какие праздники ждут россиян осенью 2023 года

Осенью в России довольно много знаменательных дат — жители страны отмечают как важные исторические события и профессиональные праздники, так и необычные даты. Например, Всемирный день конфет или День рыжих людей. «Лента.ру» рассказывает, какие события ждут россиян и жителей других стран осенью, какие традиции связаны с их празднованием и какие дни будут нерабочими в сентябре, октябре и ноябре 2023 года.

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Праздники в сентябре

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День знаний

Ежегодно День знаний отмечается в России 1 сентября. Это начало учебного года, единое для всех российских школьников и студентов — в этот день по всей стране проводятся торжественные школьные линейки и другие праздничные мероприятия. День знаний был официально учрежден в 1984 году, тогда он получил свое официальное название.

Цель Дня знаний — подчеркнуть важность образования. Учащиеся традиционно приходят в школу в парадной форме, приносят учителям цветы и подарки.

В 2023 году День знаний отмечают в пятницу, а полноценная учеба в большинстве школ начнется только в понедельник

День нефтяника

Традиционно День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в первое воскресенье сентября. В этом году дата его празднования выпадает на 3 сентября.

День нефтяника — профессиональный праздник, его учредили в СССР в 1965 году в честь успешного освоения нефтегазового потенциала Западной Сибири и столетнего юбилея отрасли, который страна отметила годом ранее.

После распада Советского Союза День нефтяника отмечают и в ряде стран постсоветского пространства.

Где еще празднуют День нефтяника?

Белоруссия;

Казахстан;

Армения;

Киргизия;

Молдавия;

Украина.

В этот день в нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионах России устраивают праздничные концерты и фестивали. Например, в Альметьевске (Республика Татарстан), где День города совпадает с Днем работников нефтяной и газовой промышленности, ежегодно проходит большой концерт. На нем в разные годы выступали Баста, Григорий Лепс, Artic & Asti и группа «Би-2».

День Бородинского сражения

8 сентября в России отмечается День воинской славы — День Бородинского сражения, крупнейшей битвы Отечественной войны 1812 года. Эта битва состоялась 7 сентября (26 августа по старому стилю), а праздник был учрежден в 1995 году.

В честь этой даты в музее-заповеднике «Бородинское поле» в Подмосковье проходит ежегодный международный военно-исторический фестиваль «День Бородина». В рамках мероприятия проводится масштабная историческая реконструкция сражения.

В 2023 году фестиваль «День Бородина» пройдет с 1 по 3 сентября

Какие еще праздники отмечают в сентябре 2023 года?

2 сентября — День российской гвардии

3 сентября — День окончания Второй мировой войны

4 сентября — День озера Байкал

6 сентября — День рыжих людей

8 сентября — День финансиста

9 сентября — Всемирный день красоты

10 сентября — День танкиста

11 сентября — Всероссийский день трезвости и Усенковение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

13 сентября — День парикмахера и День программиста

15 сентября — День секретаря

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы, День зарождения российской государственности, День победы русских полков в Куликовской битве

22 сентября — Всемирный день без автомобиля и День осеннего равноденствия

24 сентября — День машиностроителя

27 сентября — День воспитателя и Всемирный день туризма

30 сентября — Международный день переводчика

Праздники в октябре

День учителя

Профессиональный праздник учителей появился в СССР в 1965 году, изначально его отмечали в первое воскресенье сентября. В 1994 году ЮНЕСКО учредили Всемирный день учителей, который должен был обратить внимание на важную общественную роль работников сферы школьного образования. Датой праздника было выбрано 5 октября, после чего в России День учителя стали отмечать вместе со всем миром.

5 октября День учителя отмечается более чем в 100 странах

Когда отмечают День учителя в других странах?

первое воскресенье сентября (Белоруссия, Киргизия, Латвия, Украина);

28 февраля (Египет, Саудовская Аравия, Тунис, Иордания и другие);

5 сентября (Индия);

10 сентября (Китай);

вторник первой полной недели мая (США).

День отца

В большинстве стран мира этот праздник отмечают в третье воскресенье июня — в 2023 году дата выпала на 18 число. Однако в России есть свой День отца. Это один из самых молодых праздников в стране — впервые его отметили в 2014 году, когда в столице прошел фестиваль «Папа Фест». При этом президент Владимир Путин подписал официальный указ об учреждении российского Дня отца только в 2021 году.

День отца в стране празднуют в третье воскресенье октября — в 2023 году российские отцы отметят свой праздник 15 октября.

День бабушек и дедушек

День бабушек и дедушек существует, чтобы показать старшему поколению его значимость в глазах внуков и внучек. Этот праздник отмечается более чем в 30 странах мира, но при этом не имеет общей утвержденной даты.

В России День бабушек и дедушек празднуют 28 октября

Это постоянная дата, которая не сдвигается в зависимости от выходных дней. Она выбрана неслучайно — в конце октября древние славяне отмечали праздник под названием Осенние Деды, который был направлен на укрепление связи с предками.

Какие еще праздники отмечают в октябре 2023 года?

1 октября — День сухопутных войск

3 октября — День ОМОНа

4 октября — День гражданской обороны МЧС России и День космических войск России

6 октября — Всемирный день улыбки

8 октября — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

9 октября — Всемирный день почты

10 октября — Всемирный день психического здоровья

12 октября — День кадрового работника

13 октября — Всемирный день яйца

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

15 октября — Международный день белой трости и День работников пищевой промышленности

18 октября — Международный день конфет

20 октября — День военного связиста и Международный день повара

22 октября — Международный день тещи

23 октября — День работников рекламы

24 октября — День Организации Объединенных Наций

25 октября — День таможенника Российской Федерации

26 октября — День приятных неожиданностей

29 октября — День автомобилиста

30 октября — День основания Российского военно-морского флота

30 октября — День инженера-механика

31 октября — Международный день Черного моря и Хэллоуин

Праздники в ноябре

День народного единства

Государственный праздник, который отмечается в России с 2005 года, один из дней воинской славы.

Памятный день учредили в честь событий 1612 года — тогда народное ополчение под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина освободило Москву от польских интервентов. Вскоре после того, как поляки были изгнаны из Кремля, в стране завершилось Смутное время, а на российский престол взошел Михаил Федорович Романов.

День народного единства отмечают 4 ноября, в России это официальный нерабочий день

День рождения Деда Мороза

День рождения Деда Мороза в России отмечают 18 ноября. Официально этот праздник был утвержден в 2005 году. Дата выбрана неспроста — примерно в середине ноября в Великом Устюге, официальной резиденции Деда Мороза, начинаются первые морозы.

18 ноября на центральной площади города устанавливают новогоднюю елку, а также начинает работать почта Деда Мороза.

День матери

День всех матерей в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Попытки установить праздник в стране предпринимались с 1915 года, однако День матери был официально утвержден только в 1998 году.

В других странах этот день празднуют в иные даты — во многих государствах, например, в Австралии, США, Канаде и Италии, его отмечают во второе воскресенье мая.

В 2023 году День матери празднуют 26 ноября

Символом праздника считается цветок незабудки. В День матери по всей стране проходят праздничные концерты, выставки и другие мероприятия. Например, к этому дню приурочена всероссийская социальная акция «Мама, я тебя люблю!»

Какие еще праздники отмечают в ноябре 2023 года?

1 ноября — День менеджера

4 ноября — День иконы Казанской Божией Матери

4 ноября — Всемирный день мужчин

8 ноября — Международный день КВН

10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, День бухгалтера и Всемирный день молодежи

13 ноября — Всемирный день доброты

14 ноября — День социолога в России и Всемирный день борьбы против диабета

15 ноября — Всероссийский день призывника

16 ноября — Международный день отказа от курения

17 ноября — Международный день студентов

19 ноября — Всемирный день туалета, Всемирный день балета и День ракетных войск и артиллерии России

20 ноября — Всемирный день ребенка

21 ноября — Всемирный день телевидения

22 ноября — День психолога в России

27 ноября — День морской пехоты России

30 ноября — Всемирный день домашних животных

Выходные и нерабочие дни осенью 2023 года

Несмотря на то что осенью 2023 года в России и по всему миру отмечается множество праздников, почти все они являются рабочими днями. Только на День народного единства россиянам положен выходной.