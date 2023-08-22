Какие праздники ждут россиян осенью 2023 года: даты, история и традиции
Осенью в России довольно много знаменательных дат — жители страны отмечают как важные исторические события и профессиональные праздники, так и необычные даты. Например, Всемирный день конфет или День рыжих людей. «Лента.ру» рассказывает, какие события ждут россиян и жителей других стран осенью, какие традиции связаны с их празднованием и какие дни будут нерабочими в сентябре, октябре и ноябре 2023 года.
Праздники в сентябре
День знаний
Ежегодно День знаний отмечается в России 1 сентября. Это начало учебного года, единое для всех российских школьников и студентов — в этот день по всей стране проводятся торжественные школьные линейки и другие праздничные мероприятия. День знаний был официально учрежден в 1984 году, тогда он получил свое официальное название.
Цель Дня знаний — подчеркнуть важность образования. Учащиеся традиционно приходят в школу в парадной форме, приносят учителям цветы и подарки.
В 2023 году День знаний отмечают в пятницу, а полноценная учеба в большинстве школ начнется только в понедельник
День нефтяника
Традиционно День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в первое воскресенье сентября. В этом году дата его празднования выпадает на 3 сентября.
День нефтяника — профессиональный праздник, его учредили в СССР в 1965 году в честь успешного освоения нефтегазового потенциала Западной Сибири и столетнего юбилея отрасли, который страна отметила годом ранее.
После распада Советского Союза День нефтяника отмечают и в ряде стран постсоветского пространства.
Где еще празднуют День нефтяника?
- Белоруссия;
- Казахстан;
- Армения;
- Киргизия;
- Молдавия;
- Украина.
В этот день в нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионах России устраивают праздничные концерты и фестивали. Например, в Альметьевске (Республика Татарстан), где День города совпадает с Днем работников нефтяной и газовой промышленности, ежегодно проходит большой концерт. На нем в разные годы выступали Баста, Григорий Лепс, Artic & Asti и группа «Би-2».
День Бородинского сражения
8 сентября в России отмечается День воинской славы — День Бородинского сражения, крупнейшей битвы Отечественной войны 1812 года. Эта битва состоялась 7 сентября (26 августа по старому стилю), а праздник был учрежден в 1995 году.
В честь этой даты в музее-заповеднике «Бородинское поле» в Подмосковье проходит ежегодный международный военно-исторический фестиваль «День Бородина». В рамках мероприятия проводится масштабная историческая реконструкция сражения.
В 2023 году фестиваль «День Бородина» пройдет с 1 по 3 сентября
Какие еще праздники отмечают в сентябре 2023 года?
- 2 сентября — День российской гвардии
- 3 сентября — День окончания Второй мировой войны
- 4 сентября — День озера Байкал
- 6 сентября — День рыжих людей
- 8 сентября — День финансиста
- 9 сентября — Всемирный день красоты
- 10 сентября — День танкиста
- 11 сентября — Всероссийский день трезвости и Усенковение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
- 13 сентября — День парикмахера и День программиста
- 15 сентября — День секретаря
- 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы, День зарождения российской государственности, День победы русских полков в Куликовской битве
- 22 сентября — Всемирный день без автомобиля и День осеннего равноденствия
- 24 сентября — День машиностроителя
- 27 сентября — День воспитателя и Всемирный день туризма
- 30 сентября — Международный день переводчика
Праздники в октябре
День учителя
Профессиональный праздник учителей появился в СССР в 1965 году, изначально его отмечали в первое воскресенье сентября. В 1994 году ЮНЕСКО учредили Всемирный день учителей, который должен был обратить внимание на важную общественную роль работников сферы школьного образования. Датой праздника было выбрано 5 октября, после чего в России День учителя стали отмечать вместе со всем миром.
5 октября День учителя отмечается более чем в 100 странах
Когда отмечают День учителя в других странах?
- первое воскресенье сентября (Белоруссия, Киргизия, Латвия, Украина);
- 28 февраля (Египет, Саудовская Аравия, Тунис, Иордания и другие);
- 5 сентября (Индия);
- 10 сентября (Китай);
- вторник первой полной недели мая (США).
День отца
В большинстве стран мира этот праздник отмечают в третье воскресенье июня — в 2023 году дата выпала на 18 число. Однако в России есть свой День отца. Это один из самых молодых праздников в стране — впервые его отметили в 2014 году, когда в столице прошел фестиваль «Папа Фест». При этом президент Владимир Путин подписал официальный указ об учреждении российского Дня отца только в 2021 году.
День отца в стране празднуют в третье воскресенье октября — в 2023 году российские отцы отметят свой праздник 15 октября.
День бабушек и дедушек
День бабушек и дедушек существует, чтобы показать старшему поколению его значимость в глазах внуков и внучек. Этот праздник отмечается более чем в 30 странах мира, но при этом не имеет общей утвержденной даты.
В России День бабушек и дедушек празднуют 28 октября
Это постоянная дата, которая не сдвигается в зависимости от выходных дней. Она выбрана неслучайно — в конце октября древние славяне отмечали праздник под названием Осенние Деды, который был направлен на укрепление связи с предками.
Какие еще праздники отмечают в октябре 2023 года?
1 октября — День сухопутных войск
3 октября — День ОМОНа
4 октября — День гражданской обороны МЧС России и День космических войск России
6 октября — Всемирный день улыбки
8 октября — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
9 октября — Всемирный день почты
10 октября — Всемирный день психического здоровья
12 октября — День кадрового работника
13 октября — Всемирный день яйца
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы
15 октября — Международный день белой трости и День работников пищевой промышленности
18 октября — Международный день конфет
20 октября — День военного связиста и Международный день повара
22 октября — Международный день тещи
23 октября — День работников рекламы
24 октября — День Организации Объединенных Наций
25 октября — День таможенника Российской Федерации
26 октября — День приятных неожиданностей
29 октября — День автомобилиста
30 октября — День основания Российского военно-морского флота
30 октября — День инженера-механика
31 октября — Международный день Черного моря и Хэллоуин
Праздники в ноябре
День народного единства
Государственный праздник, который отмечается в России с 2005 года, один из дней воинской славы.
Памятный день учредили в честь событий 1612 года — тогда народное ополчение под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина освободило Москву от польских интервентов. Вскоре после того, как поляки были изгнаны из Кремля, в стране завершилось Смутное время, а на российский престол взошел Михаил Федорович Романов.
День народного единства отмечают 4 ноября, в России это официальный нерабочий день
День рождения Деда Мороза
День рождения Деда Мороза в России отмечают 18 ноября. Официально этот праздник был утвержден в 2005 году. Дата выбрана неспроста — примерно в середине ноября в Великом Устюге, официальной резиденции Деда Мороза, начинаются первые морозы.
18 ноября на центральной площади города устанавливают новогоднюю елку, а также начинает работать почта Деда Мороза.
День матери
День всех матерей в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Попытки установить праздник в стране предпринимались с 1915 года, однако День матери был официально утвержден только в 1998 году.
В других странах этот день празднуют в иные даты — во многих государствах, например, в Австралии, США, Канаде и Италии, его отмечают во второе воскресенье мая.
В 2023 году День матери празднуют 26 ноября
Символом праздника считается цветок незабудки. В День матери по всей стране проходят праздничные концерты, выставки и другие мероприятия. Например, к этому дню приурочена всероссийская социальная акция «Мама, я тебя люблю!»
Какие еще праздники отмечают в ноябре 2023 года?
1 ноября — День менеджера
4 ноября — День иконы Казанской Божией Матери
4 ноября — Всемирный день мужчин
8 ноября — Международный день КВН
10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, День бухгалтера и Всемирный день молодежи
13 ноября — Всемирный день доброты
14 ноября — День социолога в России и Всемирный день борьбы против диабета
15 ноября — Всероссийский день призывника
16 ноября — Международный день отказа от курения
17 ноября — Международный день студентов
19 ноября — Всемирный день туалета, Всемирный день балета и День ракетных войск и артиллерии России
20 ноября — Всемирный день ребенка
21 ноября — Всемирный день телевидения
22 ноября — День психолога в России
27 ноября — День морской пехоты России
30 ноября — Всемирный день домашних животных
Выходные и нерабочие дни осенью 2023 года
Несмотря на то что осенью 2023 года в России и по всему миру отмечается множество праздников, почти все они являются рабочими днями. Только на День народного единства россиянам положен выходной.
В 2023 году День народного единства выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на ближайший понедельник — россияне не будут работать 4, 5 и 6 числа, а 3 ноября, в пятницу, будет сокращенный рабочий день.