Курская битва: как это было

23 августа исполняется 80 лет со дня победного завершения Курской битвы – одного из главных сражений Великой Отечественной войны.

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В рамках празднования юбилея редакция «Курской правды» подготовила книгу-фотоальбом, которая называется «Великий перелом. 50 дней, изменившие ход войны». На её страницах собраны уникальные отреставрированные фотографии, на которых запечатлён подвиг советских солдат.

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Книга вскоре станет доступна в школах и библиотеках Курской области.

Накануне юбилея на страницах газеты мы публикуем фрагменты этого произведения. В сегодняшнем номере – материал об оборонительной части битвы.

Ставка на разгром

Победа советских войск в Сталинграде зимой 1943 года стала началом перелома в ходе Великой Отечественной войны. Но окончательно этот перелом оформился после Курской битвы. Под Сталинградом военная машина Третьего рейха понесла очень серьёзные потери, но оставалась могучей и опасной силой.

К началу весны на Восточном фронте воевало порядка 70% сил вермахта: 194 немецкие дивизии, а также 19 дивизий и 2 бригады европейских союзников фашистской Германии. Да, все они были основательно потрёпаны, боеспособность нацистов снизилась, количество исправной военной техники стало меньше, разгромленные опытные подразделения спешно заменялись вспомогательными. Однако это всё ещё была грозная армия.

Реванш за разгром на Волге планировалось взять под Курском в ходе летней военной кампании. К тому времени Гитлер был готов заключить перемирие с Советским Союзом с условием сохранения под контролем Германии захваченных земель. Но для этого требовалась крупная военная победа.

Так родился немецкий план «Цитадель». Согласно замыслу гитлеровских стратегов удар двух танковых групп должен был рассечь Воронежский и Центральный фронты Красной Армии. В результате силы вермахта объединялись на востоке от Курска и должны были взять в кольцо основные силы двух фронтов. Их уничтожение стало бы катастрофой для Советского Союза, а Сталину ничего бы не оставалось, как соглашаться на мирные переговоры на любых условиях.

Советской разведке стало известно об этих планах. Перед командованием Красной Армии была поставлена задача не просто сорвать план фашистского наступления, но нанести врагу сокрушительное поражение, чтобы у него больше не оставалось ни сил, ни средств на новые масштабные наступления.

Затишье перед бурей

Весна и начало лета на Курской дуге – период затишья. Немецкое командование, чтобы восстановить боевой потенциал соединений, измотанных зимними боями, на три месяца остановило практически все военные действия на Восточном фронте. Советской стороне это тоже было на руку – войска нуждались в отдыхе. Активных боевых действий не велось – дело ограничивалось мелкими стычками. Стороны копили силы перед большим столкновением и готовили инфраструктуру. В апреле-мае советская сторона развернула пополнение живой силой и техникой фронтов в районе Курска. Был организован ремонт техники, создавались запасы продовольствия, горючего и боеприпасов.

В подразделения из Москвы начали поступать гвардейские знаки отличия – знамёна и нагрудные знаки. Их торжественное вручение стало серьёзным моральным и материальным стимулом для войск.Когда закончилась распутица, на полигонах и танкодромах развернулись масштабные учения личного состава пехотных, артиллерийских и танковых частей. Сплачивались боевые расчёты и экипажи, отрабатывалось взаимодействие внутри подразделений и между различными родами войск. Пополнение в пехоте «обкатывалось» бронетехникой.

В свою очередь, у вермахта основу ударных сил должны были составить танковые дивизии, оснащённые модернизированными и новейшими образцами бронетехники. Но её массовое производство ещё не было должным образом налажено. Поставка в войска танков Pz.VI «Пантера» задерживалась. В связи с этим Гитлер несколько раз переносил сроки начала наступательной операции.

Удар на опережение

Начало операции «Цитадель» германское командование назначило на 5 июля 1943 года. С 29 июня по 3 июля разведка Центрального фронта зафиксировала подход крупных сил вражеской бронетехники, артиллерии и пехоты к фронту обороны 70-й, 13-й и 48-й армий.

4 июля движение в тылу врага прекратилось, но авиация сфотографировала длинные колонны немецких войск, двигавшиеся от Белгорода на юг. Создавалось впечатление, что наступление на Курск отменено и готовится удар в Донбассе. Уже после войны стало известно, что это был отвлекающий манёвр, чтобы ввести в заблуждение советское командование.

Всё стало на места к концу дня. В 23 часа в районе села Верхнее Тагино разведгруппа лейтенанта Мелешникова захватила немецкого сапёра – рядового Бруно Формеля. На предварительном допросе он сообщил, что наступление немцев начнётся между часом и двумя часами ночи по европейскому времени 5 июля. То есть по московскому времени – примерно в 3 часа ночи.

Готовясь к отражению наступления, советская сторона изначально планировала провести два крупных упреждающих удара: контрартиллерийскую подготовку и массированные атаки аэродромов врага в районе Курской дуги. Теперь стало понятно, когда к ним приступать. Немецкие войска готовились к наступлению, когда в 2 часа 20 минут 5 июля вся полоса перед позициями 9-й армии вспыхнула огнём. Советская артиллерия ударила по врагу. Так началась Курская битва.

Опомнившись после первого потрясения, сразу после рассвета войска немецких групп армий «Центр» и «Юг» перешли в наступление. Главный удар был нанесён по 13-й армии генерал-лейтенанта Пухова на Ольховатку. Второй, вспомогательный, соединениями пришёлся на Малоархангельск, и третий – на Гнилец. Несмотря на огромные потери, немцы стремились как можно быстрее прорвать главную полосу обороны.

Однако мощные укрепления, создававшиеся несколько месяцев, не позволили противнику с ходу нанести удар по передовым позициям дивизий первого эшелона. Атакующие добрались непосредственно на передний край обороны советских 15-й и 81-й стрелковых дивизий лишь после 9 утра. До этого момента бой шёл главным образом с их охранением.

На основном направлении немецкие танки пытались под дымовой завесой прорваться вглубь боевых порядков советских войск, но подрывались на минных полях и попадали в противотанковые «волчьи ямы». Жестокие бои развернулись и в небе. Лётчики 16-й воздушной армии поддержали наземные войска.

К исходу первого дня операции «Цитадель» в центре обороны 13-й армии образовалась «вмятина», однако её рубеж нигде не был прорван. Шли тяжёлые бои в районе Семёновки, Бузулука, Понырей. 15-я стрелковая дивизия под напором превосходящих сил отошла на позиции 6-й гвардейской стрелковой дивизии, которая располагалась на второй полосе обороны.

Неудачным стало и наступление 23-го армейского корпуса вермахта в районе Протасово. Советские подразделения не только полностью удержали свои позиции, но и сумели очень сильно потрепать неприятеля: практически потерял боеспособность дивизион немецких штурмовых орудий. В плен попало немало командиров тактического звена.

Задачу дня войска немецкого ударного клина выполнить не смогли. Ценой больших потерь им удалось немного продвинуться на Ольховатском направлении и в направлении Гнильца. План командования Центрального фронта по срыву наступления противника доказал свою эффективность.

Впрочем, генерал армии Рокоссовский не был доволен результатами первого дня битвы. Наблюдая за динамикой, он ещё во второй половине дня 5 июля принял решение провести контрудар. Ночью войска перегруппировались, а утром 6 июля нанесли удар по противнику. В результате наступление мощного танкового «кулака», собранного противником на Ольховатском направлении, было сорвано.

В течение дня на отдельных участках неприятель всё же сумел несколько продвинуться вперёд, но замысел по решительному прорыву советской обороны и выходу танковых дивизий на оперативный простор провалился.

– Самоотверженность солдат и офицеров, их упорство и стойкость в бою, отличный артогонь, бесстрашие артиллеристов, стрелявших по врагу прямой наводкой, смелые действия бронебойщиков обеспечили успех второго дня боя, – отмечал командир 307-й стрелковой дивизии генерал М.А. Еншин. – Фашисты были остановлены… Особенно большой эффект дали минные поля в районе Понырей: на них ещё при первой атаке подорвались десятки вражеских танков.

Заслон для Курска

Через Поныри прорываться к областному центру было ближе. Станция располагалась в центре «коридора», пригодного для прохода танков, – железнодорожной магистрали Орёл – Курск. Захватив станцию, немецкое командование решало две задачи: прикрытие левого фланга ольховатской группировки от ударов из района Поныри и выход на оперативный простор навстречу прорывавшейся с юга группировке Манштейна.

7 июля основные боевые действия развернулись в районе высоты 257.1 и на северных окраинах станции. Её защищала 307-я стрелковая дивизия генерал-майора Еншина, усиленная 2-й и 13-й истребительно-противотанковыми бригадами и 3-м танковым корпусом генерал-майора Синенко.

В ночь на 8 июля немцы предприняли массированную танковую атаку. 25 средних танков, 15 тяжёлых «Тигров» и порядка 20 самоходных артиллерийских установок «Фердинанд» при поддержке пехоты и авиации ударили у северных окраин Понырей и после семичасового боя овладели станцией. Это был критический момент сражения.

Торжество было недолгим. Уже к середине дня контратака советских войск отбросила врага на исходные позиции. В ходе этого тяжёлого поединка было подбито 22 вражеских танка, в том числе 5 «Тигров», которые оказались не такими уж неуязвимыми.

Противник предпринял ещё несколько атак, но все они оказались безуспешными. Эпицентр боёв сместился в район железнодорожного вокзала и водонапорной башни, стоявшей рядом с ним. Эти два объекта, несколько раз переходившие из рук в руки, стали символом стойкости и мужества защитников Понырей.

Самые тяжёлые бои развернулись 8 июля, когда враг в течение суток ввёл в бой до 300 боевых машин. Село Тёплое два-три раза за день переходило из рук в руки. И оборона устояла!

Один из участников сражения с немецкой стороны позднее писал:

«8 июля гренадёры моторизованных частей 20 тд у деревни Самодуровки вели жестокий бой под палящим солнцем. В течение часа все офицеры 5-й роты 112-го мотополка были убиты или ранены… Батальоны таяли на глазах».

После шести суток непрерывных боёв немецким войскам удалось продвинуться максимум на 12–15 км на отдельных направлениях. Потери при этом были очень высокие. План наступления на Курск полностью рухнул. Однако Берлин требовал результатов и бросал на подмогу новые силы.

Утром 11 июля немцы предприняли последнюю попытку пробить оборону Центрального фронта. Главный удар был нанесён на Малоархангельском направлении и в Понырях. И хотя в руках у противника была большая часть станции и свежие силы, советские десантники и танкисты удержали свои позиции. Не сумел добиться успеха враг и на правом фланге.

К исходу дня линии обороны войск Центрального фронта в основном не изменились. А 12 июля в боевых действиях на северном фасе Курской дуги наступил поворотный момент.

ФАКТ

Подготовка немецкого наступления шла не только на уровне живой силы и техники. С 7 мая 1943 года гитлеровцы начали масштабную пропагандистскую операцию «Серебряный лампас». В течение мая-июля 1943 года по всему советско-германскому фронту был разбросан 1 миллиард (!) листовок.

Непосредственно в районе Курской дуги только в мае 1943-го немецкие самолёты разбросали более 32 млн экземпляров агитационной продукции. В них говорилось о мощи новой немецкой техники и грядущих огромных потерях Красной Армии. Солдат призывали убивать командиров и комиссаров и сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь.