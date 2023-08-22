В Главархиве рассказали о развитии парков культуры и отдыха в СССР. Эти объекты были очень популярны как у горожан, так и у туристов.

© Обручевский меридиан

Отмечается, что история советских благоустроенных парков началась почти 100 лет назад. В 1928 году открылся самый известный Центральный парк культуры и отдыха в Москве, позже получивший имя Максима Горького. В 1930-е годы он считался самым популярным среди подобных объектов.

В парке были установлены различные аттракционы: комната смеха, тир, колесо обозрения, лабиринт и многое другое. Также были благоустроены спортивные площадки, корты для игры в теннис, открыт прокат лодок и даже установлена парашютная вышка. Кроме того, на территории работали библиотека, шахматных клуб, кафе, кинотеатр под открытым небом и даже Дом отдыха.

Отмечается, что к концу 1930-х годов в обществе и среди специалистов распространено мнение о том, что парк — это организованная зона отдыха на природе для всех людей, где есть и игровые и развлекательные зоны, и тихие уголки.