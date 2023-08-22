Геральдист рассказал об истории создания флага России

Геральдист Владислав Коваль в День Государственного флага РФ рассказал историю создания триколора и объяснил, что символизируют его цвета. Об этом сообщает "Радио 1".

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"Герб – первоисточник, затем идет флаг, который строится на основании цветовой и композиционной гаммы от герба. В данный момент, российский флаг заключил в себе герб Москвы. Красное поле, белый Георгий Победоносец и синий плащ – это и есть цвета российского флага: белый, синий, красный", – объяснил он.

Коваль напомнил, что с 1856 по 1883 год государственном флагом Российской Империи был черно-желто-белый триколор. На малом государственном гербе отображалось золотое поле, черный орел и белый Георгий Победоносец, уточнил он.

Эксперт объяснил, что свое значение есть и у флага Военно-морского флота, Так, Андреевский крест символизирует выход к четырем морям.

"Наш герб состоит из того герба Московии, Княжества, который до сих пор является красным полем, являющимся основой флага, синий цвет – плащ Георгия Победоносца и белый – всадник. С 1992 года флаг является нашим государственным", – уточнил он.

Что касается значения цветов, красный, по словам эксперта, символизирует храбрость, мужество и неустрашимость. Синий – считается отражением красоты и величия, а белый – говорит о чистоте, доброте и невинности.

Кроме того, на гербе присутствуют зеленый и золотой цвета. Как отметил Коваль, первый является символом надежды, радости и изобилия, а второй означает богатство, милосердие, великодушие, постоянство и силу. Он подчеркнул, что это международное значение перечисленных цветов.