Пропавшая женщина шесть дней выживала в лесу

Ану Авасти пропала 10 августа. Утром она поехала к парикмахеру, после чего перестала выходить на связь. Поисками исчезнувшей женщины занимался ее муж и взрослые сыновья, специально приехавшие из других штатов. Спустя несколько дней к ним подключились волонтеры некоммерческой организации We Are The Essentials.