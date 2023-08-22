Современный русский язык: как он появился

Русский язык принято называть «великим и могучим». Но его современная версия существенно отличается от той, на которой общались наши предки несколько тысяч лет назад. Так как же она появилась?

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Языковые корни

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Русский язык вместе с белорусским и украинским входит в группу восточнославянских языков. Он является самым распространённым славянским языком и одним из самых распространённых в мире по числу людей, считающих его своим родным.

Историю русский язык берёт от праиндоевропейского языка, на котором разговаривал народ, живший примерно шесть тысяч лет назад. Территорию их обитания сегодня определить трудно. Выдвигаются версии о том, что они могли обитать в степях Восточной Европы и Передней Азии, на границе между Европой и Азией, Армянском нагорье.

Миграционные процессы отразились и на языке. Праиндоевропейцы расселились по территории Азии и Европы, смешались с местными народами, которым пришлось со временем заговорить на «чужом наречии». Так из общего праиндоевропейского языка выделился прабалтославянский язык.

Но и на этом языковое формирование не завершилось. Языковая ветвь разделилась вновь: на балтийскую и праславянскую группы (собственно, из неё и вышли все современные славянские языки).

Дурное влияние

Предком современного русского языка лингвисты считают древнерусский язык. Окончательно он выделился в период с XIV по XVII века. За эти столетия сформировались фонетические и грамматические системы, начали складываться диалекты. Большой вклад в становление современного русского языка внесли великие писатели и их литературные произведения. Особо отметить можно труды Михаила Ломоносова, который стал автором первой грамматики, закрепляющей нормы литературного русского языка.

Всё же многие филологи авторство современного русского языка приписывают поэту Александру Пушкину. Именно в день его рождения – 6 июня – с 2011 года на государственном уровне в России празднуется День русского языка.