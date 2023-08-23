Открыт исторический раздел к 80-летию Курской битвы

Двадцать третьего августа 2023 года исполнилось 80 лет со дня разгрома Красной Армией немецко-фашистских войск в Курской битве.

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По случаю памятной даты Министерство обороны Российской Федерации запустило новый мультимедийный раздел.

Битва на Курской дуге, которая длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года, по своим масштабам, концентрации войск, напряженности боевых действий, а главное - значению результатов и последствий - является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

В общей сложности с обеих сторон в Курской битве приняли участие более 4 миллионов человек, задействовано свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и самоходных орудий, до 12 тысяч самолетов.

В ходе сражения советские войска разгромили 30 дивизий вермахта, окончательно закрепив за собой стратегическую инициативу и завершив коренной перелом во всей Второй мировой войне. Красноармейцы вынудили гитлеровскую Германию и ее союзников перейти к обороне на всех театрах боевых действий.