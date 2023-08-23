Музыка-лекарство: 5 главных хитов Тото Кутуньо

Певец, которого называли символом итальянской музыки, скончался 22 августа на 81-м году жизни.

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Печальная весть пришла из Италии — не стало популярного певца Тото Кутуньо. Наряду с другим харизматичным итальянцем — Адриано Челентано — Кутуньо стал олицетворением музыки, искусства.

"Мне безумно нравится то, чем я занимаюсь. Когда я поднимаюсь на сцену, все мои мысли и проблемы сразу исчезают. Музыка для меня — лекарство. Без нее я не смог бы жить", — признавался певец.

Многие его композиции обрели популярность и за пределами родной страны, их поют по всему миру. Вспомним некоторые из них.

L’italiano

Пожалуй, именно эта песня особенно полюбилась жителям СССР, а позднее и России. Она была представлена исполнителем на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, где заняла пятое место. Однако последовавшая популярность композиции доказала, что всевозможные рейтинги, конкурсы и голосования не всегда способны показать масштаб народного признания.

Soli

Эту песню Тото Кутуньо сочинял вместе с Адриано Челентано и именно для него — последний тогда слишком сильно увлёкся кинематографом, из-за чего музыкальная карьера пошла на спад. Нужен был хит. И он родился, став затем частью альбома Кутуньо "L’italiano".

Serenata

Премьера песни состоялась на открытии фестиваля в Сан-Ремо в 1984 году. На сей раз романтическая композиция в исполнении Тото Кутуньо заняла в конкурсе второе место. Песня настолько полюбилась народу, что ещё в дни фестиваля был выпущен одноимённый сингл.

Solo Noi

Ещё одна песня о любви — их много в репертуаре Кутуньо. Герои этой композиции — двое влюблённых, не замечающих вокруг ничего и никого, кроме друг друга. "Только мы" — так переводится название на русский язык.

Il treno va